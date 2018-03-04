به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت راهور، سرهنگ علی محمدی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک گفت: بر این اساس ساعت پذیرش در مراکز شماره‌گذاری و دفاتر خدمات خودرویی در سراسر کشور به جز تهران تا ۲۰ اسفند از ساعت ۷ تا ۱۵:۳۰ و از ۲۱ تا ۲۸ اسفند از ساعت ۷ تا ۱۶ افزایش می یابد.

وی افزود: ساعت پذیرش در مراکز ۱۰ گانه شماره گذاری پایتخت نیز تا ۲۰ اسفند از ساعت ۷ تا ۱۷ و از ۲۱ تا ۲۸ اسفند از ساعت ۷ تا ۱۹ تعیین شده است. از سوی دیگر با توجه به حجم مراجعات و برابر تدبیر رییس پلیس راهور ناجا ساعت پذیرش مرکز اتحاد در شرق تهران نیز تا ۲۸ اسفند از ساعت ۷ تا ۲۰ خواهد بود.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ساعات اعلامی ساعت پذیرش و ورود به مراکز شماره گذاری و دفاتر خدمات خودرویی است تصریح کرد: بدیهی است خودروها و موتورسیکلت هایی که تا این ساعات پذیرش و وارد مراکز شماره گذاری شده اند تا هر ساعتی که کارشان طول بکشد خدمات دریافت خواهند کرد.

وی گفت: هم‌اکنون ۳۵ مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد که ۱۰ مرکز در تهران است. همچنین ۲۷۵ مرکز خدمات خودرویی نیز در سراسر کشور بجز تهران خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک ارایه می‌کنند.