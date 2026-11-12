به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنج شنبه در دیدار با اعضای هیئت مذهبی فاطمه‌الزهرا(س) که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه حبیب‌بن‌مظاهر خرم‌آباد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: ایشان با تأسی به سبک زندگی جد بزرگوارشان، امام حسین(ع)، مسیر ایستادگی در برابر دشمن را با شهادت خود بار دیگر برای جامعه ترسیم کردند.

وی با اشاره به توطئه‌ها و فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن پس از ۴۷ سال طراحی توطئه، کودتا و تحریم، به جنگ نظامی روی آورد، اما با رزم بی‌نظیر نیروهای مسلح ایران در میدان، هیمنه آن در جهان فرو ریخت.

استاندار لرستان با اشاره به شرایط جنگ نظامی اخیر و ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های نظامی جهان بیان کرد: این جنگ پس از حوادث دی‌ماه سال گذشته و در شرایطی رخ داد که دشمن شناخت درستی از مردم ایران و عوامل فریب‌خورده خود در کشور نداشت؛ با این حال، ایران اسلامی در برابر دو قدرت اتمی و تا دندان مسلح جهان ایستادگی کرد.

شاهرخی ادامه داد: در کنار ایستادگی نیروهای مسلح، حضور مردم در خیابان‌ها برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای رزمنده و انقلاب اسلامی نیز جلوه‌ای از وحدت و همراهی ملت ایران بود.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی نشان‌دهنده شناخت نادرست دشمن از جامعه ایران است، گفت: حضور مردم در صحنه، سوخت موشک‌های ما را تأمین کرده است.

تأمین کالاهای اساسی همزمان با مدیریت جنگ و اجرای طرح‌های عمرانی

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه اداره کشور و استان اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها، دولت اجازه نداده است در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مشکلی ایجاد شود و همزمان با مدیریت شرایط جنگی، اداره بازار و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را نیز دنبال می‌کند.

وی با اشاره به طرح‌های اقتصادی در دست اجرا در استان تصریح کرد: در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد، ۲۲ همت پروژه با هدف تولید کالاهای اساسی، توسعه صادرات و بهبود شاخص‌های اقتصادی در حال اجراست؛ طرح‌هایی که در راستای وعده‌های دولت برای بهبود معیشت و ایجاد اشتغال دنبال می‌شوند.

استاندار لرستان همچنین به پروژه‌های عمرانی مرکز استان اشاره کرد و گفت: دو کمربندی غربی و شرقی خرم‌آباد با هدف اتصال به کریدور غرب کشور و کاهش ترافیک شهری در حال اجراست.

شاهرخی افزود: در حوزه گردشگری نیز پس از تحقق مطالبه مردم برای جابه‌جایی پادگان امام حسین(ع)، اکنون ۱۱ پروژه شاخص شهری در محدوده قلعه فلک‌الافلاک در دست اجراست که علاوه بر توسعه گردشگری، زمینه ارزش‌افزایی و خلق ثروت برای مردم را فراهم می‌کند.