سازو کار تامین کسری بودجه از حساب ذخیره ارزی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح بند ب تبصره ۱ مقرر کردند منابع مربوط به ۳ درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.

همچنین با اصلاح بند ج این تبصره، مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۷ کمتر از یک میلیون و ۱۰ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.