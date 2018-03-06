به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، «سینمای ایران: از مشروطیت تا سپنتا» فیلم مستندی از محمد تهامینژاد پژوهشگر تاریخ، منتقد و مستندساز معاصر ایرانی است که سال ۱۳۴۹ در تلویزیون ملی ایران تولیدشده است.
این فیلم سیاه و سفید بازگوکننده ورود «فیلم» به ایران و شکلگیری «سینما» از دوره مشروطیت تا فیلمسازی عبدالحسین سپنتا در هندوستان است.
در فیلم «سینمای ایران؛ از مشروطیت تا سپنتا»، تهامینژاد کوشیده است مجموعهای از شیوههای سینمای مستند محض را تجربه کند. از بازسازی واقعیت تا سینمای مستقیم. از اینرو این فیلم را یک اثر تجربی میداند.
این فیلم با جمعآوری و معرفی فیلمهایی که سالها از دسترس خارج بودند، ساختهشده و میتوان آن را نخستین کوشش در ثبت چهرههای تاریخ سینمای ایران دانست.
سری جدید برنامه «گنجینه» با گزیدهای از مستندهای کلاسیک ایران و جهان با پخش آثاری از ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، خسرو سینایی، پرویز کیمیاوی، فرهاد ورهرام، محمد تهامی نژاد و ... از شبکه مستند پخش میشود.
این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد در ۲۶ قسمت حدود یکساعته پخش میشود و غلامعلی افشاریه گفتارمتن آن را بر عهده دارد و آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه هستند.
«گنجینه» چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش میشود. تکرار این قسمت پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۸:۳۰ خواهد بود.
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