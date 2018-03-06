خطرناک ترین بازیکن العین مقابل استقلال را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا در بازی رفت با تک گل کاوه رضایی مقابل العین به پیروزی رسید تا امیدهای این تیم برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا زنده شود. اما دیدار برگشت دو تیم تبدیل به یک کابوس برای آبی پوشان شد و العین در خانه خود و با درخشش فوق ستاره‌اش عمر عبدالرحمان به برتری ۶ بر صفر مقابل استقلال رسید تا ضعیف ترین نتیجه استقلال در یگ قهرمانان آسیا رقم بخورد.

آبی پوشان تهران امشب در حالی باید برابر العین به میدان بروند که شاید تمرکز آنها همچنان روی عبدالرحمان باشد. در حالی که بهترین و موثر ترین بازیکن این فصل العین یک ستاره سوئدی به نام مارکوس برگ می باشد. این مهاجم ۳۱ ساله که با ۱۸۴ سانتی متر قد در نوک پیکان تهاجمی العین خوش می درخشد، زننده تک گل این تیم در دو بازی گذشته اش در لیگ قهرمانان آسیا بوده است. اما این مهاجم در لیگ برتر امارات درخشش خیره کننده‌ای داشته است و توانسته با ۱۴ گل زده و ۶ پاس گل مهمترین و تاثیرگذار ترین بایکن این تیم باشد.

مارکوس برگ هم عنوان بهترین گلزن تیم العین را در اختیار دارد و هم بهترین پاسور این تیم است. البته این مهاجم سوئدی با ۱۴ گل زده بهترین گل زن لیگ امارات نیست و این عنوان با ۱۷ گل زده در اختیار فابیو لیما مهاجم برزیلی و ۲۴ ساله تیم الوصل می‌باشد اما برگ با ۶ پاس گل در کنار مراد باتنا هافبک تهاجمی و مراکشی تیم الوحده بیشترین پاس‌های گل را در این فصل صادر کرده‌اند.

البته استقلالی‌ها نباید در این بازی از دیگر بازیکنان موثر العین از جمله حسین الشحات مهاجم مصری و ۲۵ ساله ای که در لیگ برتر امارات ۷ بار موفق به گلزنی شده و ۵ بار هم پاس گل داده هم راحت عبور کنند. یا مهاجمی مثل کایو که با ۴ گل زده و ۵ پاس گل بازیکن تاثیر گذاری در تیم العین است.

دیدار تیم‌های استقلال و العین از هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۵۰ امشب به میزبانی تیم العین در کشور امارات برگزار می‌شود.