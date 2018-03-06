به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی آقامحمدیان صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری نخستین یادواره شهید محسن حاجی‌حسنی‌کارگر، شهید قرآنی حادثه منا خبر داد و اظهار کرد: این یادواره با حضور مسئولان قرآنی کشوری، استانی و شهری ۲۲ اسفند امسال و همزمان با روز شهید در تالار نور اوقاف برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه با هدف شناخت درست نخبگان قرآنی و ادامه راه ارزشمند آن‌ها برگزار می‌شود و مجموعه‌هایی همچون شهرداری، جامعه قاریان، ارشاد و شهرداری در برگزاری این یادواره همکاری دارند.

مسئول برگزاری یادواره شهید حاجی‌حسنی‌کارگر تصریح کرد: دهه ۶۰ برخی از پیشکسوتان قرآنی اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های قرآنی با موافقت مقام معظم رهبری کردند و اولین مورد آن در سال ۶۸ در مشهد بود و شهید حاجی‌حسنی‌کارگر در عرض کمتر از یک سال به درجات عالی قرآنی رسید و ۵۰ درصد نخبگان بین‌المللی قرآنی کشور از مشهد هستند و در این یادواره الگوهای اخلاقی و قرآنی معرفی خواهند شد.

آقامحمدیان خاطرنشان کرد: در تمامی رده‌ها از کودکان تا بزرگسالان بیش از ۱۰۰ نخبه قرآنی در مشهد پرورش یافتند و در سطح جهان اسلام معرفی شدند و به فرموده مقام معظم رهبری این نخبگان قرآنی افسران جنگ نرم هستند و این شاخص‌ها در هر دو حوزه علمی و عملی نخبه و الگو هستند .اگر می‌خواهیم که قهرمانان قرآنی به‌خوبی معرفی و شکوفا شوند نیازمند حمایت مسئولان هستند.

وی با اشاره به اینکه همیشه معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است و باید در مسیر قرآن سرمایه‌گذاری درستی شود تا شاهد مشکلاتی همچون فساد، اعتیاد و سرقت نباشیم، گفت: ۸۰ درصد منابع مالی مجرمان از محل درآمدهای ناسالم بوده و عمل صالح محصول رزق و روزی پاک بوده است و از مسئولان قرآنی درخواست داریم که حمایت لازم را داشته باشند.

آقامحمدیان افزود: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بدون تقویت پایه‌های فرهنگی و قرآنی محقق نخواهد شد و حمایت‌ها را باید در عمل شاهد باشیم.

در ادامه این نشست مصطفی حاجی‌حسنی‌کارگر نیز گفت: محسن تنها قاری قرآن نبود، بلکه عامل به قرآن هم بود و این کتاب آسمانی بزرگترین راهنمای ما است.

وی با اشاره به اینکه به فرموده قرآن بابت چیزهایی که به دست می‌آوریم نباید خیلی خوشحال شویم و برای چیزهایی که از دست می‌دهیم نباید خیلی ناراحت شویم، بیان کرد: برادرم در پنهان فردی ارزشی بود و بسیاری از اقدامات خیر و خداپسندانه را انجام می‌داد که ما هم پس از شهادتش متوجه شدیم و شهادت بزرگترین پاداشش بود.

برادرشهید حاجی‌حسنی‌کارگر اضافه کرد: آخرین صحبت شهید حاجی‌حسنی‌کارگر این بود که کاش در حادثه جرثقیل شهید می‌شدم و در کمتر از یک هفته بعد از این حادثه در حادثه منا به شهادت رسید.