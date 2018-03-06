۱۲۴ عملیات امداد و نجات دریایی در استان بوشهر انجام شد

نورالله اسعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای بنادر متعدد و سواحل طولانی است و به همین منظور باید برای مواقع بروز سوانح و حوادث دریایی آماده باشیم.

وی با اشاره به برگزاری مانور جستجو و نجات دریایی و هوایی در آب‌های خلیج فارس خاطرنشان کرد: این تمرین و مانور به صورت مشترک برگزار شد و ارتش، سپاه، فرودگاه و دریابانی همراه با اداره‌کل بنادر مشارکت داشتند.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به استقرار پنج مرکز جست‌وجو و نجات دریایی در بنادر استان خاطرنشان کرد: این مراکز نقش بسیار مهمی در زمینه رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی دارند.

وی از انجام ۱۲۴ عملیات امداد و نجات دریایی طی ۱۱ ماهه امسال در آب‌های استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: سرنشینان ۵۷ شناور در این عملیات‌ها خدمات مورد نیاز را دریافت کردند.

اسعدی همچنین از نجات ۲۸۸ نفر از سانحه دیدگان دریایی در خلیج فارس طی مدت یاد شده خبر داد و افزود: ۶۷ نفر در این عملیات‌ها نیاز به خدمات پزشکی داشتند که خدمات مورد نظر ارائه شد.