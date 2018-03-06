به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی از امید خسروی بسیجی جانباز حادثه آشوب خیابان پاسداران عیادت کرد و دست این بسیجی را بوسید.

وی در مصاحبه ای با اشاره به اینکه عده ای با انواع سلاح و امکانات مختلف در نقطه ای از پایتخت قلعه ای برای خود بنا کرده بودند و با سستی ها و کاستی هایی که در مراحل قبلی ایجاد شده بود فکر می کردند می توانند به قلدری خود ادامه دهند، گفت: با همت جوانان مومن، غیور و انقلابی و شهدایی که در راه امنیت و مقابله با فتنه تقدیم کرده ایم دشمنان به جایی نخواهند رسید.

وی تاکید کرد: همه این جانفشانی ها در دل صحنه های پرخطر برای حفظ انقلاب، اسلام و ایران عزیز ماست.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه امنیت بالاترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: همه این امنیت را مدیون غیرت و مردانگی جوانان کشورمان هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران پی در پی درحال توطئه علیه کشورمان هستند و تجربه ثابت کرده است در همه فتنه ها به خصوص از 20 سال پیش به بعد اغتشاش ها دلایل مختلفی داشته و معاندین با تعداد اندکی فرصت طلب در پی آشوب و بهم ریختگی کشور بودند.

وی گفت: متاسفانه در این میان مخالفان نظام فرصت سازمان دهی، آموزش و دسترسی به فضای مجازی بدون کنترل پیدا کردند که اگر این کنترل ها محکم بود و نیروهای امنیتی و بسیجی دستشان این طور بسته نبود و محدودیت نداشتند ، این شیطنت ها بسیار زودتر در نطفه خفه می شد.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه هر حادثه ای که با برخورد قاطع جوانان غیور این مرز و بوم روبرو شد به سرعت پایان یافت، افزود: سال 78 دشمنان با زمینه های سیاسی وارد معرکه شدند که با بصیرت مردم انقلابی نقشه آنها نقش بر آب شد و این بار به بهانه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی به دنبال اغتشاش و سوء استفاده بودند که آن هم با حضور جدی مردم انقلابی و جانفشانی شهدایی مانند شهید حدادیان چه در فتنه دی ماه و چه در غائله خیابان پاسداران آن هم به جایی نرسید اما باید مردم بصیر باشند و بدانند دشمن دست از کار نمی کشد و به سرعت و به هر بهانه ای برای ناامنی ایران اسلامی زمینه سازی می کند.

وی تاکید کرد: باید با اقدام بموقع و هوشمندانه جلوی همه زمینه های ناآرامی را گرفت و به راحتی می توان زمینه ها را مدیریت کرد و از بین برد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: از بین بردن زمینه های سوء استفاده دشمنان وظیفه مسئولان و نهادهای اجرایی کشور است و باید در این باره اقدامات جدی را عملی کنند.

سردار سرلشکر جعفری در پایان با بیان اینکه باید مردم غیور ایران اسلامی قدردان خون شهدا و ایثار جانبازان و خانواده های آنان باشند، گفت: امید خسروی برای امنیت این مرز و بوم تا مرز شهادت رفت و او از این پس جزو ایثارگران عزیز ایران اسلامی است.

امید خسروی نیمه شب یکم اسفند امسال در اغتشاشات فرقه ای خیابان پاسداران توسط آشوبگران از ناحیه سر آسیب جدی دید که به بیمارستان منتقل شد و از همان لحظه اقدامات درمانی بر روی وی آغاز شد.

این بسیجی دلاور 7 روز در حالت کما بود که روز گذشته به لطف خدا و کوشش پزشکان به هوش آمد و علایم حیاتی وی هم اکنون ثبات لازم را دارد.