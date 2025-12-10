بازدید وزیر کار از شرکت املاح معدنی ایران و بررسی مسائل کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در قالب سفر دو روزه به استان سمنان سفر کرده است، عصر چهارشنبه از شرکت املاح معدنی ایران واقع در آرادان بازدید کرد.

هدف این بازدید که با حضور استاندار سمنان همراه شد، توجه و رسیدگی به واحدهای تولیدی و صیانت از حقوق کارگری بوده است.

وزیر کار ابتدا در مزار شهدای ایوانکی حضور یافت و بعد از گلباران قبور مطهر شهدا از کلینیک امام خمینی (ره) و درمانگاه تأمین اجتماعی بازدید کرده است.

حضور در آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان دیگر برنامه‌های وزیر کار اعلام شده است و همچنین روز پنجشنبه ایشان در دامغان و شاهرود نیز حضور خواهد یافت.