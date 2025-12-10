  1. استانها
  2. همدان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

۸۰ دانش‌آموز بهاری عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند

۸۰ دانش‌آموز بهاری عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند

همدان- جانشین سپاه ناحیه بهار گفت: کاروان ۸۰ نفره دانش‌آموزان پسر شهرستان بهار با هدف آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دفاع مقدس به اردوی راهیان نور جنوب اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی فاضلی بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور اظهار کرد: این اردو با همکاری بسیج دانش‌آموزی و آموزش‌وپرورش بهار برگزار می‌شود و هدف اصلی برنامه، آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید سه‌روزه دانش‌آموزان از یادمان‌های والفجر ۸، کربلای ۴، شلمچه و همچنین سد مخزنی کرخه خبر داد و افزود: بازدید از سد کرخه به‌عنوان یکی از نمادهای راهیان پیشرفت در دستور کار قرار گرفته تا دانش‌آموزان با دستاوردهای جهاد سازندگی و پیشرفت‌های کشور پس از دفاع مقدس نیز آشنا شوند.

جانشین سپاه ناحیه تأکید کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان در این سفر معنوی با سیره و آرمان‌های شهدا مأنوس شوند و این تجربه را به تعهدی عملی برای تداوم مسیر انقلاب تبدیل کنند.

کد خبر 6684799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها