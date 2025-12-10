به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی فاضلی بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور اظهار کرد: این اردو با همکاری بسیج دانش‌آموزی و آموزش‌وپرورش بهار برگزار می‌شود و هدف اصلی برنامه، آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید سه‌روزه دانش‌آموزان از یادمان‌های والفجر ۸، کربلای ۴، شلمچه و همچنین سد مخزنی کرخه خبر داد و افزود: بازدید از سد کرخه به‌عنوان یکی از نمادهای راهیان پیشرفت در دستور کار قرار گرفته تا دانش‌آموزان با دستاوردهای جهاد سازندگی و پیشرفت‌های کشور پس از دفاع مقدس نیز آشنا شوند.

جانشین سپاه ناحیه تأکید کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان در این سفر معنوی با سیره و آرمان‌های شهدا مأنوس شوند و این تجربه را به تعهدی عملی برای تداوم مسیر انقلاب تبدیل کنند.