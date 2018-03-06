ابلاغ بخشنامه محیط زیستی وزیر کشور به استانداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ارسال بخشنامه رحمانی فضلی وزیر کشور به تمامی استانداران به مناسبت هفته منابع طبیعی و پیرو توصیه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست محترم جمهوری نسبت به حفظ و توسعه فضای سبز و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد.

وی در ادامه افزود: بر اساس این بخشنامه استانداران مکلف شدند مانع از هرگونه تعرض به فضای سبز و جنگلها و مراتع در هر سطحی شوند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه عملکرد محیط زیستی استانداران و دستگاهها مورد ارزیابی قرار می گیرد اظهار داشت: استانداران باید نظارت مستمر و منظم بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در استان و همچنین شهرداریها و دهیاریها به منظور حفظ و توسعه فضای سبز و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی داشته باشند.

سامانی انجام برنامه‌ریزی جامع و تلاش مضاعف در جهت تقویت و گسترش سرانه فضای سبز را از دیگر وظایف استانداران، فرمانداران و شهرداران طبق این بخشنامه برشمرد و گفت: این مسئولان باید مانع از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و انجام ساخت و سازهای خلاف مقررات در اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

وی یادآور شد: بر اساس این بخشنامه استانداران مکلف شدند گزارش عملکرد مستمر در راستای حفظ و توسعه فضای سبز و گسترش سرانه آن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی را به معاونت عمرانی وزارت کشور ارائه کنند.