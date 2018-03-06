به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های روز دوم از هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۵۰ دقیقه امروز سه شنبه تیم فوتبال العین میزبان استقلال بود که این دیدار با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید. مامه تیام(۲۵ و ۷۳) برای استقلال و برگ(۶۳) و احمد خلیل(۸۷ - پنالتی) برای العین گل زدند.

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، سید مجید حسینی(۸۴ پژمان منتظری)، روزبه چشمی، وریا غفوری، امید نورافکن، فرشید باقری، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، داریوش شجاعیان(۸۰ خسرو حیدری)، فرشید اسماعیلی و مامه تیام(۹۰ علی قربانی) به میدان رفت.

شاگردان شفر که برای ادامه صدرنشینی خود در گروه چهارم به کسب امتیاز از این دیدار نیاز داشتند، از همان ابتدا بازی منطقی و با برنامه ای را در دستور کار خود قرار دادند و هر چند در نیمه اول صاحب موقعیت هایی شدند اما نتوانستند دروازه میزبان اماراتی را با خطر جدی مواجه کنند.

هر چند که العین هم نتوانست دروازه استقلال را با خطر جدی مواجه کند و اکثر زمان بازی توپ بین بازیکنان دو تیم در گردش بود.

در شروع نیمه دوم استقلال نمایش خوبش در نیمه اول را هم ادامه داد و با تفکرات کادر فنی اجازه بازیسازی به تیم میزبان را نداد. در دقیقه ۵۲ این دیدار کار خوب سرور جباروف و پاس عالی او برای فرشید اسماعیلی یک موقعیت خوب را برای استقلال ایجاد کرد که پاس این بازیکن را تیام با تیزهوشی و حضور به موقع روی تیر اول به گل استقلال تبدیل کرد.

پس از این گل درحالی که استقلال تلاش می کرد با پاس های پرتعداد سرعت بازی تیم العین را کاهش دهد اما میزبان با پاس های سرعتی سعی در جبران گل خورده داشت که بالاخره در دقیقه ۶۳ یک لحظه غفلت بازیکنان استقلال باعث شد «برگ» با ضربه ای آرام و البته دقیق دروازه حسینی را باز کند.

در دقیقه ۷۳ بن یعقوب داور مالزیایی در اقدامی عجیب و در حالی که بازیکن العین درون محوطه جریمه تمارض به خطا کرد، یک ضربه پنالتی برای العین اعلام کرد که یک دقیقه بعد «برگ» این ضربه را زد که حسینی البته توپ را دفع کرد و در برگشت هم مجددا با فوق واکنشی تماشایی توپ را دفع کرد.

ثمره کار خوب حسینی را چند دقیقه بعد استقلال دید و بازهم همکاری فرشید باقری و پاس او برای تیام گل دوم آبی پوشان را به همراه داشت. تیام که روی گل اول به خوبی خط دفاعی حریف را «بریده» بود در گل دوم هم همین کار را کرد و توانست دروازه حریف را باز کند.

در دقیقه ۸۷ داور مالزیایی دوباره یک اشتباه بزرگ را مرتکب شد و به سود العین یک پنالتی گرفت. این پنالتی را احمد خلیل در جهت خلاف حرکت حسینی به گل دوم تبدیل کرد. بعد از این گل علی قربانی جانشین تیام شد تا خط حمله استقلال جان تازه ای بگیرد اما وقت های اضافه هم نتوانست به این خواسته آبی ها کمک کند.

تیم فوتبال استقلال با این تساوی ۵ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول گروه چهارم باقی ماند و تیم العین هم ۳ امتیازی شد.