به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «پنجرهها» با اجرای مجید واشقانی به مناسبت فرارسیدن ایام سال نو در قالب پنج برنامه برای بینندگان در نظر گرفته شده است.
این برنامه روز جمعه ۲۵ اسفند طبق روال قبلی ساعت ۱۰ تا ۱۲ پخش میشود اما این ویژه برنامه در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۴ روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت. به علاوه روز سه شنبه ۲۹ اسفند نیز مخاطبان شاهد پخش «پنجرهها» تا قبل از اذان مغرب خواهند بود.
ویژه برنامه «پنجرهها» شامل قسمتهایی از جمله گذری بر برنامههای یک سال گذشته شبکه آموزش، مهمانان خارجی در کشورهای دیگر، مفاخر ایران و ... است. «پنجرهها» همچنین این برنامهها به برگزاری مراسم نوروز و رسم و رسومات کشورهای فارسی زبان که نوروز را جشن میگیرند، میپردازد.
یکی از قسمتهای ویژه این برنامه دعوت از مجری و مهمان پر بینندهترین برنامه یا بخشی از یک برنامه است که طی امسال از شبکه آموزش پخش شده است.
نظر شما