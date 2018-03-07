دیدار سامح شکری با وزرای خارجه اردن و بحرین در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد ابو زید» سخنگوی وزارت خارجه مصر در صفحه رسمی خود در توییتر اعلام کرد که «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین که به قاهره سفر کرده است با سامح شکری وزیر خارجه مصر دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب صورت گرفته است. پیشتر وزیر خارجه مصر با «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن در مقر اتحادیه عرب هم دیدار کرده بود.تاکنون وزرای خارجه عراق و کویت نیز در رأس هیأت هایی راهی قاهره شده اند.

امروز قرار است نشست اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو به ریاست عربستان برگزار شود. پیش از برگزاری نشست اصلی 4 نشست مربوط به کمیته های وزارتی اتحادیه عرب با موضوع امنیت قومی عربی برگزار خواهد شد.