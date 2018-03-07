ذهن مردم و جوانان باید به راهیان نور معطوف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی گندمی مالمیری امروز در نشست خبری راهیان نور از سرداران به عنوان یکی از جلوه‌های ویژه دفاع مقدس یاد کرد و اظهار داشت: این سرداران هم در دوران دفاع مقدس و هم امروز در اردوهای راهیان نور نقشی اثرگذار و بی‌بدیل ایفا می کنند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه الغدیر استان یزد افزود: خارجی‌ها معترفند که در هیچ جنگی ندیدیم که فرماندهان ارشد با گلوله مستقیم کشته شوند اما در جنگ ایران و عراق، فرماندهان ارشد در صف اول قرار داشتند.

وی بیان کرد: سرداران دوران دفاع مقدس امروز باید جنگ و خاطرات آن را در فضای جمهوری اسلامی برای جوانترهای جامعه به عنوان یک ارمغان و ذخیره تشریح و تبیین کنند.

گندمی مالمیری ادامه داد: اردوهای راهیان نور اثرگذاری بسیار خوب و بالایی در جامعه و اقشار هدف داشته و به دلیل همین اثرگذاری بالا، لازم است ذهن مردم و جوانان به راهیان نور معطوف شود.

وی تصریح کرد: امروز نباید گذشته خود را فراموش کنیم و یادمان نرود زمانی که مردم ما قبل از انقلاب از ابتدایی‌ترین چیزها برای گرمایش استفاده می‌کردند، آمریکا بمب اتم داشت و کشور ما امروز به مدد ایثارگری رزمندگان به درجه ای رسیده که آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های آن هراس دارند.

گندمی مالمیری یادآور شد: قبل از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، بلوک غرب و شرق استعدادهای ما را ربودند و با استفاده از این استعدادها به پیشرفت های عظیمی رسیدند اما امروز به مدد امنیتی که با جانفشانی دلاورمردان حاصل شد، کشور ما نیز به پیشرفت های خوبی دست یافته است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه الغدیر استان یزد بیان کرد: امروز دیگر مرز دفاع مقدس ما، سرزمین نیست بلکه مرزها تغییر کرده و امروز مرزهای ما فرهنگی است و باید از آن محافظت کنیم.