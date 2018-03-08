  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

رئیس پلیس پایتخت:

حضور ماموران در بازارهای بزرگ و مراکز خرید

حضور ماموران در بازارهای بزرگ و مراکز خرید

رئیس پلیس پایتخت از برنامه ریزی گسترده برای حضور ماموران در بازارهای بزرگ و مراکز خرید خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در برنامه تهران ۲۰ گفت: حضور مردم در مراکز خرید، تکلیف پلیس را در برقراری نظم و امنیت و مدیریت ترافیک سنگین‌تر کرده است که آن را وظیفه با ارزش خود می‌دانیم.  

وی افزود: ماموران ملبس با لباس پلیس و لباس شخصی (آگاهی و تجسس کلانتری ها) برای پیشگیری سرقت فعال شده اند.  

رحیمی ادامه داد: با افزایش ۳۰ درصدی ترافیک شهری مواجه شده ایم و برای بازارچه‌های موقت خرید که در سطح شهر برپا شده است اقدامات لازم برقراری امنیت و تسهیل ترافیک در نظر گرفته ایم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: بیش از یک ماه است برنامه برخورد با فروشندگان مواد محترقه و نظارت بر واحدهای صنفی از طریق نظارت بر اداره اماکن اجرایی شده است.

رحیمی گفت: امروز ۳ انبار مواد محترقه پلمپ شد و ۹ انبار هم پیش از این پلمپ شده بود.

 سردا رحیمی گفت:: پلیس با شادی مردم مخالف نیست، مردم از سنت‌ها استفاده کنند، اما رفتارهایی که مخل نظم باشد و آزار و اذیت همسایگان را در پی داشته باشد و مصدومیت و خسارات به همراه داشته باشد؛ خط قرمز پلیس است و شدیدا با آن‌ها برخورد می‌کنیم.  وی گفت:: از روز سه شنبه ساعت ۲ بعدازظهر همه نیروها در آماده باش خواهند بود و افرادی که از خودرو مواد محترقه پرتاب و موجبات اخلال در نظم را ایجاد می‌کنند، بازداشت می‌شوند و هم خودروهایشان توقیف می‌شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: برای پنجشنبه و جمعه آخر سال برنامه ریزی کرده ایم تا شهروندان در امنیت کامل در بهشت زهرا حاضر و زیارت اهل قبور داشته باشند.  

 سردار  رحیمی  گفت: توصیه ام این است از هم اکنون آمادگی‌های سفر با خودرو را داشته باشند و نواقص خودرو را برطرف و با ایمنی رانندگی کنند. وی افزود: توصیه انتظامی این است نسبت به رفع نواقص امنیتی منازل خود اقدام کنند. کوچه به کوچه در تعطیلات نیرو می‌گماریم تا امنیت کامل در شهر تهران برقرار شود و قطعا همکاری مردم می‌تواند اقدامات سارقان را ناکام بگذارد.

 وی خطاب به شهروندان ادامه داد: حتی الامکان اگر فرد معتمدی مد نظر دارید منزل را به او بسپارید اگرچه پلیس به طور ۲۴ ساعته در محلات حضور دارد و در صورت مشاهده موارد مشکوک با ۱۱۰ تماس بگیرید.

 رئیس پلیس پایتخت گفت:: در تعطیلات شهر تهران خلوت می‌شود و متاسفانه احتمال تصادفات شدید بالا می‌رود، لازم است رانندگان با سرعت مطمئن حرکت کنند.

 وی افزود: آن دسته از شهروندانی که قصد سفر خارج دارند در تمام تعطیلات، پلیس گذرنامه تهران در خیابان مطهری، شهر ری و یافت آباد به شهروندان از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خدمات می‌دهد. رحیمی اظهار داشت: در نوروز با تمام تلاش همکارانم که تمام وقتشان در خدمات رسانی به شهروندان است امنیتی قابل قبول برای شهروندان به ارمغان خواهیم آورد.

کد مطلب 4246638
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها