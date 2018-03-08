حضور ماموران در بازارهای بزرگ و مراکز خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در برنامه تهران ۲۰ گفت: حضور مردم در مراکز خرید، تکلیف پلیس را در برقراری نظم و امنیت و مدیریت ترافیک سنگینتر کرده است که آن را وظیفه با ارزش خود میدانیم.
وی افزود: ماموران ملبس با لباس پلیس و لباس شخصی (آگاهی و تجسس کلانتری ها) برای پیشگیری سرقت فعال شده اند.
رحیمی ادامه داد: با افزایش ۳۰ درصدی ترافیک شهری مواجه شده ایم و برای بازارچههای موقت خرید که در سطح شهر برپا شده است اقدامات لازم برقراری امنیت و تسهیل ترافیک در نظر گرفته ایم.
رئیس پلیس پایتخت گفت: بیش از یک ماه است برنامه برخورد با فروشندگان مواد محترقه و نظارت بر واحدهای صنفی از طریق نظارت بر اداره اماکن اجرایی شده است.
رحیمی گفت: امروز ۳ انبار مواد محترقه پلمپ شد و ۹ انبار هم پیش از این پلمپ شده بود.
سردا رحیمی گفت:: پلیس با شادی مردم مخالف نیست، مردم از سنتها استفاده کنند، اما رفتارهایی که مخل نظم باشد و آزار و اذیت همسایگان را در پی داشته باشد و مصدومیت و خسارات به همراه داشته باشد؛ خط قرمز پلیس است و شدیدا با آنها برخورد میکنیم. وی گفت:: از روز سه شنبه ساعت ۲ بعدازظهر همه نیروها در آماده باش خواهند بود و افرادی که از خودرو مواد محترقه پرتاب و موجبات اخلال در نظم را ایجاد میکنند، بازداشت میشوند و هم خودروهایشان توقیف میشود.
رئیس پلیس پایتخت گفت: برای پنجشنبه و جمعه آخر سال برنامه ریزی کرده ایم تا شهروندان در امنیت کامل در بهشت زهرا حاضر و زیارت اهل قبور داشته باشند.
سردار رحیمی گفت: توصیه ام این است از هم اکنون آمادگیهای سفر با خودرو را داشته باشند و نواقص خودرو را برطرف و با ایمنی رانندگی کنند. وی افزود: توصیه انتظامی این است نسبت به رفع نواقص امنیتی منازل خود اقدام کنند. کوچه به کوچه در تعطیلات نیرو میگماریم تا امنیت کامل در شهر تهران برقرار شود و قطعا همکاری مردم میتواند اقدامات سارقان را ناکام بگذارد.
وی خطاب به شهروندان ادامه داد: حتی الامکان اگر فرد معتمدی مد نظر دارید منزل را به او بسپارید اگرچه پلیس به طور ۲۴ ساعته در محلات حضور دارد و در صورت مشاهده موارد مشکوک با ۱۱۰ تماس بگیرید.
رئیس پلیس پایتخت گفت:: در تعطیلات شهر تهران خلوت میشود و متاسفانه احتمال تصادفات شدید بالا میرود، لازم است رانندگان با سرعت مطمئن حرکت کنند.
وی افزود: آن دسته از شهروندانی که قصد سفر خارج دارند در تمام تعطیلات، پلیس گذرنامه تهران در خیابان مطهری، شهر ری و یافت آباد به شهروندان از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خدمات میدهد. رحیمی اظهار داشت: در نوروز با تمام تلاش همکارانم که تمام وقتشان در خدمات رسانی به شهروندان است امنیتی قابل قبول برای شهروندان به ارمغان خواهیم آورد.
