شرط فعالیت شبانه اصناف/ کاهش ۵ درصدی ترافیک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت صبح امروز با حضور در برنامه تلویزیونی سلام تهران گفت: در تمام دنیا امنیت مهمترین مقوله برای یک حاکمیت است. امنیت نیاز به مسائل زیرساختی و بنیادی دارد.
وی افزود: بر این اساس با یک نگاه برنامهریزی شده و هدفمند در بخشهای مختلف در راستای ایجاد امنیت در تهران بزرگ حرکت میکنیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: طرحهای مختلفی را در راستای حفظ امنیت در پایتخت در سالهای اخیر اجرا کردیم که میتوان به طرح رعد، کاشف، ظفر و اقتدار اشاره کرد.
رحیمی بیان کرد: در طرح رعد هر کلانتری مکلف است حوزه استحفاظی خود را از حیث وجود سارقان و افرادی که قصد بر هم زدن نظم و امنیت را دارند، پاک کند. همچنین در طرح کاشف با مجرمین باندی و سابقه دار برخورد میشود.
وی افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و خرده فروشان، طرح ظفر و در حوزه دستگیری اراذل و اوباش طرح اقتدار برگزار میشود.
به گفته وی، سلسله طرحهای امنیت و انضباط اجتماعی به طور مستمر در پایتخت به مرحله اجرا گذاشته میشود.
جزئیات دستگیری سنگ پران تهران
وی با اشاره به حادثه پرتاب بلوک سیمانی توسط یک فرد ناشناس در بزرگراههای تهران که موجب جان باختن دو نفر شده بود، گفت: حدود دو ماه پیش گزارش تصادفی در اتوبان یادگار امام به پلیس اعلام میشود. در این تصادف سه خودرو باهم برخورد کرده بودند که یک نفر در این تصادف جان خود را از دست میدهد.
رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در بررسیهای بیشتر مشخص شد که فردی بلوک سیمانی را به سمت ماشینهای در حال حرکت این اتوبان پرتاب کرده بود و راننده که سعی داشت خودروی خود را از مسیر سنگ تغییر دهد، با گارد ریل برخورد میکند و جان خود را از دست میدهد.
وی افزود: پلیس آگاهی صحنه را بررسی کرده و تیمهای ویژه ای در پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تشکیل میشود و تمام بزرگراهها را به منظور دستگیری این فرد پوشش دادیم. کمتر از یک ماه پیش دومین حادثه در اتوبان نواب رخ داد و در آن حادثه نیز یک نفر دیگر جان باخت. ما مصمم شدیم که این فرد همان فرد قبلی است. در ۵ شنبه گذشته قبل از اینکه این فرد بخواهد این رفتار مجرمانه خود را برای بار سوم انجام دهد در ساعت ۶ صبح توسط گشتیها دستگیر شد.
ترافیک پایتخت صبحها ۱۰ درصد و بعدازظهرها ۱۳ درصد کاهش داشته است
رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا زمانی که در خیابانهایی که ترافیک دارند مأموران راهور خودروها را به سمت خط ویژه به منظور روان سازی ترافیک منتقل نمیکنند، خاطرنشان کرد: از ساعت ۷ تا ۹ صبح ترافیک در تهران آغاز و بعدازظهرها هم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۱:۰۰ ترافیک ادامه پیدا میکند. در این ساعتها مأموران پلیس به صورت جهادی کار میکنند.
وی بیان کرد: بعد از اینکه مقام معظم رهبری در پنج شنبهای در دیدار با نخبگان به موضوع ترافیک اشاره کرده بود ما سریعاً روز جمعه جلسهای را به منظور نظم بخشی ترافیک پایتخت برگزار کردیم.
رئیس پلیس پایتخت گفت: در حد بضاعت پلیس پای کار آمدیم و ترافیک صبحها را ۱۰ درصد و بعدازظهرها را ۱۳ درصد کاهش دادیم. مجموعاً ترافیک پایتخت ۵ درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: پلیس فرمانده میدان و صحنه است و بسترهایی را لازم داریم که به پلیس کمک کنند تا بتوانیم نتیجه بهتری در این خصوص بگیریم.
شرط فعالیت شبانه اصناف در تهران
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دوران فرماندهی قالیباف بحثی در رابطه با فعالیت برخی از مشاغل و اصناف در شبها مطرح بود، آیا شما با این موضوع موافق هستید یا خیر؟ گفت: تهران شهر شب و روز است. تهران شهری نیست که شبهای آن کامل خاموش باشد. دهها خودروی گشتی تمام شب اتوبانها و خیابانها را کنترل میکند و ۹ فرمانده ما شب تا صبح در محلهای مأموریتی خود تا صبح بیدار هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلی با فعالیت برخی از مشاغل در شبها ندارم اما باید بستر نظم و امنیت آن ایجاد شود. توان نیرویی و خودرویی پلیس باید برای شبها هم پیش بینی شود تا بتوان این نظم و امنیت برای فعالیت برخی از مشاغل در شب را ایجاد کرد.
نظر شما