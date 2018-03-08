به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعتگران و هنرمندان در بیست و نهمین نمایشگاه صنایع دستی، محصولات ابتکاری جدیدی را از خود ارائه داده اند که برخی از آنها با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند.

احمد چیلان و محمد زارعی که از استان خراسان شمالی در این نمایشگاه حاضر شدند، کیف‌های چوبی که روی آن کوبلن یا نقاشی با نقش‌های رنگی کار کرده‌اند، عرضه می‌کنند. آنها کوله پشتی با تلفیق چرم و چوب خلق کرده اند که قابلیت تبدیل شدن به دو کیف زنانه و مردانه را دارد. پک مردانه که شامل کمربند، ساعتی با بند چوبی و کیف چرم است نیز یکی دیگر از ابتکارات تیم آنهاست که با بسته بندی خاصی عرضه می‌شود.

همچنین این گروه، کیف‌های مجلسی زنانه ای را طراحی کرده اند که روی آنها نقش‌های زیبایی کوبلن دوزی شده است. به گفته آنها کوبلن دوزی روی چوب کار بسیار دشواری است.

اشکان مرادی نیز احجام چوبی خاصی را از استان کرمانشاه با خود آورده است. اسباب بازی‌های چوبی متفاوتی که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شوند. او ایده این اسباب‌بازی‌ها را از یک کتاب انگلیسی گرفته است که بعد از خلق آن‌ها متوجه شده نسل‌های گذشته کرمانشاه نیز از مشابه این اسباب بازی‌ها استفاده می‌کردند.

حسین شاهی که از استان اصفهان در بیست و نهمین نمایشگاه صنایع دستی حاضر شده است، برگ‌های متفاوتی را با خود آورده که روی آنها با گواش نقاشی کرده است. او این طرح را به نام خودش ثبت کرده است.

زوج جوان دیگری که از خراسان شمالی در نمایشگاه عیدانه صنایع‌دستی حاضر شدند ظرف‌ها و کفش‌های نمدی را ارائه کرده‌اند. این کفش‌ها برای روی فرش و هم برای استفاده در مهمانی‌ها طراحی و ساخته شده است.

بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه) ۱۵ اسفندماه با حضور اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور و علی‌اصغر مونسان- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد و تا روز جمعه ۱۸ اسفندماه در سالن‌های ۵ و ۱۳ محل دائمی‌نمایشگاه‌های بین المللی از ساعت ۱۰ تا ۱۸ دایر است.

