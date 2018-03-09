مشخص شدن سینماهای سرگروه اکران در سال ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان امور سینمایی در خصوص جزئیات جلسه با نمایندگان اصناف مرتبط با اکران اظهار کرد: در این جلسه که با حضور ابراهیم داروغه‎زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی برگزار شد، پردیس سینمایی آزادی، پردیس سینمایی کورش، پردیس سینمایی زندگی، پردیس سینمایی ماندانا، سینما استقلال، سینما ایران و سینما جوان به عنوان ۷ سینمای سرگروه اکران در سال ۹۷ معرفی شدند.

فرجی بیان کرد: همچنین از میان ۱۶ فیلم متقاضی اکران نوروزی معرفی شده از سوی دفاتر پخش فیلم به شورای صنفی نمایش، فیلم هایی که دارای پروانه نمایش باشند، می‌توانند با انعقاد قرارداد با یکی از سرگروه‌های در عید نوروز روانه پرده سینماها شوند.

وی در پایان تاکید کرد: «به وقت شام» ابراهیم حاتمی‌کیا، «بی حساب» مصطفی احمدی، «تگزاس» مسعود اطیابی، «خجالت نکش» رضا مقصودی، «چهارراه استانبول» مصطفی کیایی، «خاله قورباغه» افشین هاشمی، «خرگیوش» مانی باغبانی، «فراری» علیرضا داوودنژاد، «فیلشاه» حامد محمدی، «لاتاری» محمدحسین مهدویان «لونه زنبور» برزو نیک‌نژاد و «مصادره» مهران احمدی فیلم هایی هستند که در نهایت از میان آنها ۷ فیلم اکران نوروزی طی روزهای آینده و در اولین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور اعضای جدید و ثبت قراداد مشخص خواهند شد.