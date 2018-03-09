به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فستیوال فیلم هندی لس‌آنجلس در سال ۲۰۱۸ بخش ویژه‌ای را به ادای احترام به سری‌ دیوی بازیگر هندی اختصاص داده است.

سری دیوی ماه پیش در ۵۴ سالگی درگذشت.

این جشنواره که از ۱۱ تا ۱۵ آوریل برگزار می‌شود فیلم «چاندنی» یا «مهتاب» سری‌ دیوی را که فیلم پرفروش سال ۱۹۸۹ بود در این دوره اکران می‌کند.

این جشنواره با فیلم «در سایه‌ها» با بازی مانوج باجپایی شروع می‌شود و با فیلم «ستاره‌های راک دهکده» از ریما داس کار خود را خاتمه می‌دهد. «ستاره‌های راک» پاییز اخیر در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.

در کنار باجپایی، دیپش جین کارگردان ساکن لس‌آنجلس که فیلم «در سایه‌ها» را کارگردانی کرده نیز در شب افتتاحیه فستیوال حضور خواهد داشت.

در این جشنواره که فیلم‌هایی به ۱۲ زبان به نمایش درمی‌آید چهار فیلم برای نخستین بار اکران جهانی می‌شوند و سه فیلم برای نخستین بار در آمریکای شمالی نمایش داده می‌شوند. در میان فیلم‌هایی که در این دوره به نمایش درمی‌آید ۱۲ فیلم ساخته کارگردان‌های زن هستند.

از جمله فیلم‌های این دوره فیلم «گرسنه» با بازی ناصرالدین شاه بازیگر ۶۷ ساله هندی و تیسکا چوپرا در اقتباسی از «تیتوس آندرونیکوس» نوشته شکسپیر است. «آشرام» نیز به کارگردانی بن راخی، «آجی» قصه انتقام‌جویی ساخته دواشیش ماخیجا، «پرواز» با بازی پارواتی و «اونرتا» ساخته هانسال مهتا نیز دیگر آثار این فستیوال هستند.