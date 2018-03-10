برگزاری جشنواره عمران سلامت در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره عمران سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم که صبح امروز با حضور معاون وزیر بهداشت آغاز شده بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی پیمانیه به بهره‌برداری می رسد.

این بخش در بیمارستان پیمانیه و دارای ۴۰۰ متر مربع است که بالغ‌بر ۵ میلیارد ریال هزینه کرد از محل اعتبارات طرح تحول سلامت به سرانجام رسیده است.

۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید دستگاه آنژیو گرافی اختصاص یافته است.

افتتاح بخش اتفاقات بیمارستان پیمانیه در فضایی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع از دیگر طرح های افتتاح شده در جشنواره عمران سلامت است. این بخش اتفاقات در زمانی کوتاه، ساخت و به‌سازی و تجهیز آن با اعتبار ٢۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح تحول وزارت بهداشت انجام شده است.

مرکز جامع تشخیص سرطان و غربالگری جهرم نیز با زیربنایی نزدیک به ٨۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ‌بر ۱۰ میلیارد، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) بیمارستان پیمانیه جهرم در ۲ هزار و۵۰ متر مربع زیر بنا دارد و با هزینه کردی بالغ بر ۴۰ هزار میلیون ریال از دیگر پروژه های این جشنواره است که ۴ هزار میلیون ریال از این هزینه کرد را ورثه مرحوم حسن خواجه‌پور و ملکتاج پیمان متقبل شده‌اند و مابقی هزینه‌ها از محل اجرای طرح تحول نظام سلامت تامین شده است.

اورژانس جدید بیمارستان پیمانه جهرم بر اساس استاندارد های دقیق و با معیارهای مدیریت اورژانس و مرکز درمان بستر ده تختخوابی دوزه سیمکان، مرکز درمان بستر ده تختخوابی دوزه سیمکان با زیر بنای یک هزار ۷۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ٢۶ هزار میلیون ریال برای ارائه خدمات تخصصی و پاراکلینیکی و آزمایشگاه علمی و تحقیقاتی مرحوم غفوری از جمله این پروژه ها به شمار می آید.

پروژه آزمایشگاه غفوری با هدف افزایش فضای آزمایشگاهی، در راستای رفع موانع و مشکلات مراجعین و فراهم سازی محیطی بهینه با زیر بنایی حدود ٨۰۰ متر مربع و اعتبار ٨۰۰۰ میلیون ریال انجام پذیرفته است.

در این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی دانشگاه انواع آزمایشات از قبیل آزمایش قبل از ازدواج، غربالگری نوزاد صورت می‌پذیرد.

سالن الحاقی استخر دانشگاه علوم پزشکی جهرم در متراژ ۱۵۷ متر مربع زیر بنا و اعتبار ۱۶۵۰ میلیون ریال، مرکز خدمات جامع سلامت شهری محمد رسول‌الله با متراژ ۶۰۰ متر مربع و با اعتبار ٩ هزار میلیون ریال و مرکز جامع خدمات سلامت شهری ولی عصر(عج) با متراژ ٨۰۰ متر مربع و اعتبار ۱٢ هزار میلیون ریال از دیگر پروژه های جشنواره عمران سلامت در جهرم است.

همچنین پایگاه سلامت شهری امام صادق(ع) با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و با اعتبار ٩ هزار میلیون ریال ساخته شده و پایگاه بهداشتی شهری باب انار با متراژ ۱۱۰ متر مربع که با اعتبار ۱۶۵۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است، خانه بهداشت روستاهای کلاکلی، حنا، صغاده، آرجویه، باغ کبیر، علویه و اسماعیل آباد هر کدام با متراژ ۱۱۰ متر مربع و اعتبار هزار و ۶۵۰ میلیون ریال ساخته شده از پروژه هایی است که امروز با حضور مسوولان وزارت بهداشت در جهرم بهره برداری می شود.

بهره‌برداری از چندین پانسیون پزشکان، مرکز فشان، مرکز ولی عصر، دوزه سیمکان، دشتدال، بهجان، جرمشت، آرجویه، ۳ واحد محیط زیست مرکز شهر خفر، مرکز باغ کبیر، برایجان، جزه و اسماعیل آباد هرکدام با متراژ ۱۰۰ متر مربع و اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از جمله خدمات علوم پزشکی جهرم در این جشنواره بوده است.