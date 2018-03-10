معاون سیاسی استانداری بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری استان بوشهر ظهر شنبه با ریاست عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر برگزار شد و در این نشست مجید خورشیدی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر معارفه شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر در این نشست با تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن و روز مادر اظهار داشت: امروز یکی از نیروهای توانمند و لایق برای تصدی مسئولیت معاون در استانداری بوشهر معرفی می‌شوند.

سعید زرین‌فر با بیان اینکه مجید خورشیدی از همکاران با تجربه در وزارت کشور و جانباز و آزاده است اضافه کرد: امیدواریم ایشان با تلاش و پیگیری که در وی سراغ داریم زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت استان باشند.

پیش از این به پیشنهاد استاندار بوشهر و با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، مجید خورشیدی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر منصوب شده بود.

در بخشی حکم وزیر کشور برای خورشیدی آمده است: امید است ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با همه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.