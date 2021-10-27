۵ انتصاب جدید در استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای اداری استان بوشهر که عصر چهارشنبه برگزار شد، با تقدیر از خدمات سعید زرین‌فر، علی باستین به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر معرفی شد.

همچنین ضمن تقدیر از حسن ابراهیمی، اصغر جعفری به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر معرفی شد.

ابراهیمی و زرین فر پس از ۳۰ و ۳۵ سال خدمت اداری امروز به مقام بازنشستگی نائل شدند.

در این مراسم حجت الاسلام شیخ موسی کمالی به عنوان مشاور در امور روحانیت و ️حیدر عباس زاده به عنوان مشاور در امور انتظامی و امنیتی معرفی شدند.

همچنین سرهنگ سعید دشتی به عنوان مشاور استاندار بوشهر در امور ایثارگران معرفی و از تلاش‌های سید علی موسوی نژاد در این مسئولیت سپاسگزاری شد.

در این مراسم از خدمات حجت الاسلام رزمجو مشاور پیشین امور روحانیت استاندار قدردانی شد.