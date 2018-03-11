آبدانان با ۶۹ اثر تاریخی و طبیعی در انتظار گردشگران نوروزی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان آبدانان در بین رشته کوه های دینارکوه و کبیرکوه یکی از زیباترین شهرستان های استان ایلام است که هر سال در ایام نوروز گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند.

وجود آثار طبیعی، تاریخی و مذهبی منحصر به فرد جلوه ای زیبا به آبدانان داده است.

رضا عزیزی یکی از گردشگران شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار طاقی های مولاب و دریاچه دوقلوی سیاه گاو بی نظیر و دیدنی است.

وی گفت: همچنین می توان از امامزاده سید صلاح الدین محمد و پیر محمد شاه از نوادگان جابربن عبدالله انصاری و قلعه هزار در به عنوان دیگر آثار مهم شهرستان نام برد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت های شهرستان آبدانان نیازمند توجه است، گفت: بیشتر جاذبه های گردشگری شهرستان از حداقل امکانات برخوردار هستند که نیاز است مسئولان توجه ویژه به این بخش داشته باشند.

شهرستان آبدانان با ۶۹ اثر

مجید اولاد مدیر میراث فرهنگی شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان آبدانان ۶۸ اثر تاریخی و یک اثر طبیعی به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: در سال جدید ۵ اثر تاریخی دیگر به این فهرست آثار اضافه شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آبدانان با بیان اینکه ۱۰۰ نفر از همیاران و حافظان آثار تاریخی در قالب هفت تشکل مردم نهاد با این اداره در حفاظت از عرصه های تاریخی همکاری دارند، یادآور شد : سالانه ۵۰ هزار گردشگر ایرانی و خارجی از آثار تاریخی و مناظر طبیعی این شهرستان بازدید می کنند.

وی آبشار ماهوته، دریاچه های دو قلو سیاه گاو، مجموعه تفریحی سراب آبدانان، منطقه جنگلی تفریحی دینارکوه، مناظر بکر و دیدنی میانوار، گلزار نور شهدا و به ویژه شهید داریوش رضایی نژاد را از دیگر اماکن دیدنی و تفریحی این شهرستان عنوان کرد.

اولاد تصریح کرد: آبدانان با دارا بودن آثار باستانی، اماکن زیارتی و مناظر دیدنی مانند دژ بزرگ پشت قلعه، شهرهای باستانی جولیان، چوره،هزار در و طلور، امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)، بقعه جابر انصار(ع)، سید ابراهیم و از استعداد ویژه ای برای جذب گردشگران برخوردار است.

امکانات در شهرستان مهیای گردشگران نوروزی

مجید عسگری فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه ظرفیت های گردشگری شهرستان، با استفاده از طرح های بوم گردی و با استفاده از ظرفیت مدارس شهرستان برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی های لازم در این زمینه به عمل آمده است.

وی افزود: پیش بینی می شود که امسال حدود ۱۰۰ هزار نفر از مناطق دیدنی و گردشگری آبدانان بازدید کنند.

عسگری از ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به مهمانان نوروزی در این شهرستان نیز خبر داد و تاکید کرد: در طول ایام تعطیلات نوروزی کارکنان نهادهای اداری و تشکل های مردمی ارائه خدمات به گردشگران را بر عهده دارند.

وی افزود: در تعطیلات نوروزی امسال بسته فرهنگی شامل راهنمای اماکن تفریحی و تاریخی، نقشه راهنمای شهرستان، آموزش کمک های اولیه و داشته های فرهنگی در میان مسافران و گردشگران توزیع می شود.

عسگری اضافه کرد: از میهمانان نوروزی و مسافران و گردشگرانی که به شهرستان آبدانان سفر کنند با غذاهای محلی پذیرایی می‌شود.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو مهمترین پدیده گردشگری آبدانان

این دریاچه از نادرترین پدیده‌های طبیعی کشور است و همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران بوده است. اطراف آن را دشتها و کوههای نسبتاً مرتفع فراگرفته و دارای جلوه‌های بهاری و پاییزی جذاب و دیدنی است.

دو دریاچه زیبا به وسیله کانلی طبیعی به عرض ۸ متر و عمق ۴ متر به طول ۷۰ متر به هم مرتبط هستند. این دو دریاچه دارای آبی زلال هستند به طوری که می توان تا عمق ۳۰ متری آن را که شبیه آکواریوم پر از ماهی است، مشاهده کرد.

دریاچه دو قلوی سیاه گاو آبدانان شامل دو دریاچه یا چشمه بالادست و پایین دست است که عمق هر کدام از آنها بیش از ۲۰ متر بوده که توسط یک کانال رودخانه‌ای ۱۰ متری به هم متصل شده است.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان یکی از جاذبه‌های بکر طبیعی و نادر در ایران به شمار می‌رود که سرچشمه این دریاچه از اعماق زمین بوده و دارای منابع زیبا و دیدنی استدریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان یکی از جاذبه‌های بکر طبیعی و نادر در ایران به شمار می‌رود که سرچشمه این دریاچه از اعماق زمین بوده و دارای منابع زیبا و دیدنی است.

این دریاچه شگفت انگیز و دیدنی با عمری هزاران ساله به علت فرسایش ، مساحت آن در حال کم شدن است. عامل فرسایش باعث شده است روز به روز مساحت دریاچه سیاه گاو کم شود.

این نوع دریاچه از نوع رودخانه‌ای است و مسیرهای قطع‌شده آبکندها به وسیله آب پر شده است و تشکیل دریاچه‌های هلالی‌شکل (شاخ گاوی) را داده است.

مقدار املاح موجود در دریاچه‌های مختلف متغیر است لذا دریاچه‌ها از نظر ترکیب شیمیایی به دریاچه‌های آب شیرین، دریاچه‌های آب شور و دریاچه‌های تلخ‌ مزه تقسیم می‌شوند.

طعم آب دریاچه‌ها بستگی به جنس سنگ‌هایی که رودخانه‌های وارده به دریاچه از روی آنها عبور می‌کنند و به مقدار تبخیر، ساکن بودن و یا جریان داشتن آب دریاچه دارد.

در دریاچه‌های شیرین مثل این دریاچه آب به طور دائم جریان داشته و در حرکت است و همیشه مقداری آب وارد آن شده و از طرف دیگر خارج می‌شود.

رودخانه سیاه گاو پس از عبور از بین صخره ، دره و ارتفاعات کبیرکوه در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان آبدانان به دو دریاچه تبدیل می‌شود که دریاچه نخست با اختلاف سطح اندک در بالادست دریاچه دوم قرار گرفته است.

پشت قلعه

پشت قلعه آبدانان از مهمترین آثار تاریخی برای گردشگران است. کاربرد این بنا به درستی معلوم نیست ولی با توجه به شرایط موجود احتمالا این قلعه مرکزی برای کنترل جاده ها و امنیت کاروان ها و حراست از شهرهای تاریخی پشت قلعه ، جولیان و ... بوده است.

این قلعه از قسمت هایی مانند در ورودی، بارو، برجها، شاه نشین و تونل انتقال آب ساخته شده است و مصالح به کار برده شده در این بنا ملات گچ نیمکوب و سنگ است که در محیط پیرامون قلعه به فراوانی یافت می شوند.

مساحت این بنا حدود هفت هزار متر است و باروی بیضی شکل قلعه دورتا دور قلعه فرا گرفته و در قسمت هایی از بین رفته و در سالم ترین جاها ارتفاعی حدود چهار متر دارد.

پشت قلعه در فاصله پنج کیلومتری در ناحیه جنوبی شهرستان آبدانان و در شمال غربی روستای پشت قلا بر روی تپه‌ای بلند قرار دارد که رودخانه دویرج از پای آن می‌گذرد. این اثر یکی از آثار دوره ساسانی است که در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده و یکی از آثار مورد بازدید گردشگران در فواصل مختلف است.