سلامت سپاه مدیون «حفاظت» و «نمایندگی ولی فقیه» است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در آیین تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه در طول مدت مسئولیت حجت الاسلام سعیدی بیشترین همکاری و هماهنگی با ایشان وجود داشت، اظهار داشت: بدون تردید سلامت و اقتدار امروز سپاه، به خاطر دو سازمان است؛ یکی «حفاظت» و دیگری «نمایندگی ولی فقیه».

وی افزود: اعتقاد حوزه فرماندهی به نقش آفرینی این دو سازمان در کنار فرماندهی برای رشد و کیفیت بخشی مستمر به وضعیت سپاه است.

فرمانده کل سپاه با ابراز خرسندی از انتصاب حجت الاسلام حاج صادقی در مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه، اظهار داشت: آشنایی با ایشان به دوران دفاع مقدس مربوط می شود که توسط شهید میثمی به قرارگاه ما معرفی شدند و امیدواریم در کنار ایشان برنامه هایمان را با کیفیت و عمق بخشی بیشتر ادامه دهیم.

وی افزود: همانطور که آقای حاجی صادقی غافلگیر شدند، ما هم از انتصاب شان غافلگیر شدیم؛ البته ایشان از گزینه های مطلوب ما بودند و امیدواریم با این تحول مدیریتی که سرآغاز برنامه های جدید است، بتوانیم برنامه های گذشته را با قدرت و عمق بخشی بیشتر ادامه بدهیم.

سردار جعفری با بیان اینکه وضعیت درونی سپاه و سپاه سازی یکی از دغدغه های رهبری است، اظهار داشت: این موضوع نیازمند عمق بیشتر معنویت و روحیه جهادی است. قدرت و صلابت سپاه در عرصه های مختلف، در کنار تجهیزات، مدیون روحیه معنوی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: امیدواریم در مدیریت جدید با هماهنگی و کمک و هم فکری بیشتر برنامه ها را با قدرت و کیفیت ادامه دهیم.