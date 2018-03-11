کسب مقام نخست گردشگری و توریستی در غرب آسیا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دیرباز انسان برای تقویت روح و روان، افزایش شادابی، تحکیم خانواده، دیدار با عزیزان، تحصیل و... تمایل به مسافرت داشته و سالانه میلیون‌ها نفر برای مرتفع شدن یکی از این اهداف، به سفر می‌روند. بدیهی است چنین حجم زیادی از جابجایی نیازمند ایجاد بنگاه‌های اقتصادی موفق با برنامه و اهداف مشخص دارد.

با نزدیک شدن به عید نوروز در کشور عزیزمان تب و تاب زیادی بین مردم آغاز می‌شود. تعطیلات عید فرصت مناسبی است برای سفر کردن و کمک به باز سازی و شادابی روح و جسم برای شروع سال جدید. در این راستا همهمه جدیدی در محفل‌های خبری صورت گرفته است، آن هم کسب مقام اول گردشگری و توریستی آژانس مبین گشت پارت توسط وزارت گردشگری مالزی. همین موضوع ما را وادار کرد که به مصاحبه با مهندس پژمان خالدی مبینی، رئیس هیئت مدیره آژانس بنشینیم.

* از سفر مالزی برایمان بگویید؟

- آژانس مبین گشت پارت در سال 1391 شکل گرفته است. خدا را شاکریم در این مدت کوتاه و با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و بر اساس قول اولیه ما که خدمات بهتر، قیمت مناسب و احترام به مشتری است، موفقیت‌های چشم گیری را بدست آوردیم. از جمله قرارگیری در جایگاه آژانس مادر کشور، آژانس رسمی دارای حق امتیاز از هواپیمایی ماهان، نفر اول کشور در خط ایران و مالزی و نفر دوم کشور در خط ایران و تایلند. در این میان حضورمان در این مراسم بعنوان کسب مقاوم اول مسافرتی و گردشگری از نظر وزارت گردشگری مالزی در بین آژانس‌های موجود در غرب آسیا بوده است.

* مراسم را چگونه دیدید؟

- همانطور که انتظار می‌رفت و انتظار داشتیم، مراسم در بهترین کیفیت خودش، با زمانبندی دقیق و با برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده و سیستماتیک آغاز شد. از کشورهای بسیار زیادی در این مراسم حضور داشتند و خوب، این اهمیت کشور مالزی را در زمینه توریست و گردشگری نشان می‌دهد. خوشبختانه توانستیم در بین چندین آژانس معتبر امارات، این مقام را کسب کنیم.

- و صحبت پایانی؟

ضمن قدردانی از شما به دلیل وقتی که گذاشتید، ما یعنی مدیر عامل مجموعه، سرکار خانم مومنی، من و کل تیم آژانس مبین گشت پارت به‌عنوان یک خانواده مستحکم و همکار، تمامی تلاش خود را خواهیم کرد تا برای مشتریان خود روز به روز شرایط بهتر، ایجاد امنیت و آرامش بیشتر و همچنین خدمات گسترده تری را بوجود آوریم. فراموش نباید کرد ما ملت ایران، کشوری هستیم با تمدن بسیار طولانی و قدمت بسیار زیاد. مردم این مرز و بوم لایق بهترین‌ها هستند. این حرف شعار نیست بلکه واقعیت محظ است.

مشخصات آژانس مبین گشت پارت به شرح زیر است:

آدرس: تهران، اتوبان ارتش، بلوار قائم، پاساژ ابریشم، طبقه اول، واحد 4

شماره تماس: 22465494 و 22465498

آدرس اینترنتی: www.mobingashtpart.com