توسعه جنگل های پاسارگاد با هدف گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی، حجت الاسلام محمد پردل در دیدار رئیس و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد، افزود: منطقه پاسارگاد با توجه به طبیعتی گسترده آن نیاز به حفاظت و حراست بیشتری دارد .

وی یادآور شد: سال های گذشته برخی با طبیعت نامهربانی کردند و یک مقدار به منابع طبیعی و گونه های زیست محیطی خسارت زدند و خسارات زیادی به بار نشست که با زحمات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد مقداری از آن جبران شد .

امام جمعه بخش پاسارگاد گفت: با توجه به بحران خشکسالی در استان فارس و منطقه پاسارگاد، حفظ منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است که باید در این زمینه تلاش های مضاعفی از سوی مردم و مسئولان صورت بگیرد .

پردل افزود: رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان همگان را به کاشت نهال و درخت توصیه کرده اند و بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی تاکید داشتند چرا که منابع طبیعی با زندگی انسان دخیل است .

وی با تاکید بر اینکه مردم باید قدر منابع طبیعی را بدانند و از آن حراست کنند، اظهارکرد: براساس فیلم های منتشر شده در رسانه ها مشاهده می کنیم برخی کشورها جنگل هایی را ایجاد می کنند که هم گردشگری و هم جلوه و زیبایی منطقه را به دنبال دارد که باید به این موضوع توجه شود .

امام جمعه بخش پاسارگاد گفت: درست است از نظر آبیاری مشکلاتی وجود دارد اما می توان به نوعی بعضی از درختان و نهال ها را کاشت که کمتر نیاز به آب داشته باشند و باعث زیبایی جنگل شوند .

پردل به ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم برای حراست از عرصه های طبیعی اشاره کرد و افزود: برخی به واسطه نیازهای شخصی شاید به جنگل خسارت برسانند یا به برخی گونه های جانوری ضربه هایی وارد کنند که نیاز است این موضوع مدیریت شود .

وی با تشکر از تلاش ها و زحمات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد بیان کرد: در یکسال گذشته با مدیریت منابع طبیعی، حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی به خوبی دنبال شده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است که امیدواریم شاهد رشد گونه های جانوری و منابع طبیعی باشیم .

امام جمعه پاسارگاد گفت: استان فارس به لحاظ وضعیت آب در خطر است، منابع طبیعی نیز وقتی آب نباشد با مشکلاتی مواجه می شود و در این شرایط خشکسالی با یک آتش کوچک یک جنگل بزرگ دچار حریق می شود که جلوگیری از آن سخت است لذا ضروری است مردم و مسئولان در کنار یکدیگر از منابع طبیعی حراست کنند .

امام جمعه سعادت شهر نیز در دیدار جداگانه‌ای با رئیس و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد بیان کرد: اهمیت و ضرورت توجه به منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست .

حجت الاسلام امین عزیزی با بیان اینکه یک عده قاتل منابع طبیعی هستند که باید با قاطعیت با این افراد برخورد شود، اظهارکرد: قطع درخت قطع مانند سر بریدن یک انسان است، حی برخی مواقع ارزش درختان از انسان بیشتر است، بهترین مردم کسی است که نفعش برای مردم بیشتر باشد .

وی ادامه داد: در شهرستان پاسارگاد باید این جمله رهبر معظم انقلاب که «هر ایرانی یک درخت بکارد» اجرایی شود و شعار هر پاسارگادی یک درخت را عملی کنیم .

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد نیز در این دیدارها با ارایه گزارشی از عملکرد این اداره و برنامه های هفته منابع طبیعی گفت: خوشبختانه با تلاش و برنامه ریزی مناسب و همکاری و همراهی مردم سال ۱۳۹۶ هیچ گونه آتش سوزی در شهرستان نداشتیم .

حسن خسروانیان یادآور شد: با مشارکت مردم، مسئولان و سازمان های مردم نهاد بیش از نیمی از جنگل های سوخته پاسارگاد که سال گذشته دچار حریق شده بود، احیا شد یعنی ۴۴۶ هکتار از ۸۶۸ هکتار جنگل های سوخته احیا شده است .

خسروانیان ادامه داد: همزمان با هفته منابع طبیعی ۶ هزار و ۳۰۰ اصله نهال در دو بخش مرکزی و پاسارگاد این شهرستان کاشته شد که این نهال ها از نوع بنه،زبان گنجشک افرا،نارون،سرو ناز،سرو نقره ای،ذربین وکاج تهران است .