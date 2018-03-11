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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

یک فوریت لایحه تقسیط مطالبات شهرداری تصویب شد

یک فوریت لایحه تقسیط مطالبات شهرداری تصویب شد

با رای اعضای شورای شهر تهران مصوب شد تا لایحه تقسیط مطالبات شهرداری تهران به صورت یک فوریتی بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلسه پنجاه و دوم شورای شهر تهران با درخواست شهردار تهران بررسی فوریت لایحه ای در دستور کار قرار گرفت که براساس آن نرخ تقسیط مطالبات شهرداری تهران برای سال آینده تعیین می شود.

سمیع الله حسینی مکارم، معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در تشریح این لایحه گفت: هر سال موضوع تقسیط مطالب شهرداری تهران در قالب لایحه ای در اسفند ماه به شورا ارائه می شود و از این رو این لایحه در این زمان به شورا ارائه شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون میزان تخفیف پرداخت نقدی برای متقاضیان اخذ پروانه ۲۳ درصد است که با توجه به نرخ سود بانکی تعیین می شود و از آنجا که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافته است این رقم برای سال آینده ۱۸ درصد تعیین شده است.

معاون اقتصادی و مالی شهردار تهران تاکید کرد، اگر شورا این رقم را تا پیش از سال به تصویب نرساند، نرخ تعیین شده در فروردین ماه نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران مقرر شد این لایحه با قید یک فوریت به تصویب رسید.

کد مطلب 4248908
نورا حسینی

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