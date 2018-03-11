طرح احیای جنگل فندقلو در ۱۰ سال اخیر مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل رزمجو بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی نجات جنگل فندقلو در اردبیل تصریح کرد: پیش از این با همکاری منابع طبیعی و مداخله جهاد دانشگاهی طرحی برای احیای جنگل فندقلو تدوین شد که متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

وی افزود: این در حالی است فندقلو از زیستگاه های مهم طبیعی کشور بوده و حفاظت از آن ضروری است.

وی به سکونت گونه های متنوع گیاهی و جانوری اشاره و تاکید کرد: حفاظت از گونه ها و زیستگاه آن ها نیز ضروری است.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی متذکر شد: امروز وضعیت این زیستگاه مطلوب نبوده و شاهد از بین رفتن پوشش گیاهی و انباشت زباله هستیم.

رزمجو با بیان اینکه چهره زیستی این جنگل باعث تاسف است، ادامه داد: از سویی جنگل فندقلو به لحاظ اکوتوریسم اهمیت ویژه دارد.

وی تاکید کرد: احیای این جنگل ضروری است و باید بخش دانشگاهی نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی خواستار مشارکت دانشجویان در طرح های صیانت از محیط زیست شد و افزود: دانشجو باید برای ممانعت از تخریب منابع طبیعی روحیه مطالبه گری داشته باشد.