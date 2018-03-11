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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵

بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت؛

افزایش نرخ انواع حمل ونقل تا پایان فروردین ممنوع شد

افزایش نرخ انواع حمل ونقل تا پایان فروردین ممنوع شد

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از ابلاغیه این سازمان به تمام شرکت های حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت نرخ انواع بلیت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این سازمان در ابلاغیه ای به تمام شرکتهای حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی هشدار داد هرگونه افزایش قیمت نرخ حمل و نقل ممنوع است و با شرکتهای متخلف برخورد می شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت افزود: با توجه به ابلاغ مصوبات کارگروه تنظیم بازار در ۴ دیماه امسال، افزایش قیمت نرخ خدمات حمل و نقل حداقل تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع و مقرر شده نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفان اقدام شود.

وی تصریح کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه شکایت های خود را با تلفن و سامانه ۱۲۴ اعلام و خدمتگزاران خود را برای انجام بهنگام وظایف و مسؤولیتهای محول یاری کنند.

کد مطلب 4249150

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