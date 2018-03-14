«فیتیله نارنجی» بلای جان درختان گلستان شد/ رهایی «قرناق» از کوچ

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: همانطور که اجرای طرح‌های بهره برداری از جنگل موافقان و مخالفان بسیاری داشت توقف اجرای این طرح ها در جنگل‌های شمال در راستای اجرای برنامه ششم توسعه هم موافقان و مخالفان بسیاری داشت.

وضعیت جنگل‌های استان پس از اجرای توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل را از مدیرکل منابع طبیعی استان جویا شدیم و این موضوع بهانه ای شد تا با ابوطالب قزلسفلو به گفتگو بنشینیم. گفتگویی که حول محور وضعیت فعلی جنگل های استان آغاز شد و به سایر موضوعات مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری استان کشیده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که تمام ۳۱ طرح بهره برداری از جنگل در استان به طور کامل متوقف شده است، اظهار کرد: امسال علامت گذاری و قطع درخت در راستای اجرای این طرح ها در گلستان انجام نشده است و هیچ برداشتی از ۱۹۸ هزار هکتار از جنگل های استان که طرح بهره برداری در آن اجرا می شد، صورت نمی گیرد.

ابوطالب قزلسفلو با بیان این که هم اکنون فقط چوب درختانی که در نقاط صعب العبور در گذشته قطع شده بود از جنگل ها خارج می شود، گفت: در راستای اجرای این طرح در استان ۳۷۰ نفر به طور مستقیم در این حوزه مشغول بوده و بیمه شده و حقوق بگیر بودند که با تعطیلی ۱۰۰ درصد طرح های بهره برداری با تامین اعتبارات دولتی، حفاظت از عرصه های جنگلی گلستان را عهده دار شده اند.

وی با یادآوری این که دغدغه در خصوص جنگل ها فقط در طرح های بهره برداری و قاچاق نیست بلکه آفات و بیماری ها جنگل های استان را تهدید می کنند، افزود: هم اکنون دو بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط و فیتیله نارنجی بلای جان درخت های استان شده اند.

وی ادامه داد: خشکسالی، فشار جمعیت، کوبیدگی و فشردگی خاک و تنش های محیطی در استان باعث شده درخت ها دچار ضعف فیزیولوژیک شوند و بیماری ها به عنوان عامل ثانویه به جنگل ها فشار وارد کرده اند.

جنگل های شرق استان و پارک ها درگیر فیتیله نارنجی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان این که از دو سال قبل جنگل های استان درگیر بیماری و آفت است و هم اکنون بیشتر درختان ممرز به فیتیله نارنجی مبتلا شده، گفت: اگر این بیماری مهار نشود به سایر درختان هم سرایت می کند. هم اکنون این بیماری در استان به صورت لکه ای است و پیوستگی ندارد اما پارک ها و درختان شرق استان بیشتر به این آفت مبتلا شده اند.

وی به اقدامات انجام شده در مبارزه با آفات و بیماری ها در استان اشاره و تصریح کرد: هرساله در فصل بهار ملخ مهاجر به مزارع و مراتع شمال استان خسارت وارد می کند و اگر با مبارزه، جمعیت آن ها را تعدیل نکنیم تخم گذاری کرده و حالت طغیانی پیدا می کنند و خسارت سنگینی به استان وارد می کنند.

خشکسالی، فشار جمعیت، کوبیدگی و فشردگی خاک و تنش های محیطی در استان باعث شده درخت ها دچار ضعف فیزیولوژیک شوند قزلسفلو با بیان این که امسال مبارزه با ملخ مهاجر (ملخ مراکشی) در ۶ هزار هکتار از اراضی مرتعی شمال استان انجام شد، از آفت جوانه خوار بلوط به عنوان دیگر تهدید جنگل های استان نام برد و گفت: در حال حاضر این آفت در ۸۰۰ هکتار از جنگل های شرق استان، آزادشهر، رامیان و توسکستان مشاهده شده و مبارزه با آن ها آغاز شده است.

وی با بیان این که آفت شب پره شمشاد به صورت لکه ای در بندرگز مشاهده شده است از انجام مبارزه بیولوژیکی و کنترل غیرشیمیایی در ۲۰۰ هکتار برای تعدیل جمعیت این آفت در استان خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین به خسارت ناشی از حریق در جنگل ها و مراتع استان اشاره و بیان کرد: در سال گذشته تا بهمن ماه ۱۹۴ فقره آتش سوزی به ۵۸۵ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی استان خسارت وارد کرد اما امسال با افزایش چند برابری تعداد آتش سوزی ها ۴۸۲ هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی استان در آتش سوخت.

وی با بیان این که امسال ۴۶۲ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان اتفاق افتاده است عامل انسانی را دلیل اصلی آتش سوزی ها اعلام و اظهار کرد: شرایط استان به گونه ای نیست که بگوییم عوامل طبیعی عامل اصلی آتش سوزی ها بوده اما به جرات می توان گفت گرمای غیرعادی و سهل انگاری که بخش عمده آن مربوط به آتش زدن بقایای گندم بوده دلیل اصلی آتش سوزی های جنگل ها و مراتع استان بوده است.

احداث ۶۳۰ کیلومتر آتش بُر

وی با یادآوری این که هر ساله پس از برداشت محصول گندم در استان درگیر آتش سوزی می شویم، گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از اراضی کشاورزی استان با جنگل ها مرز مشترک دارند که امسال با اعتبارات تخصیصی ۶۳۰ کیلومتر از نقاط بحرانی را با احداث آتش بُر در برابر حریق ایمن کردیم.

قزلسفلو همچنین از پیگیری برای صدور رای دو هزار و ۴۶۷ پرونده در استان در سالجاری خبر داد و اضافه کرد: امسال ۷۳۳.۸ هکتار از عرصه های ملی استان خلع ید شد.

وی به جزییات آن هم اشاره و تصریح کرد: در سال های اخیر بیشترین تصرفات در اراضی مرتعی شمال استان اتفاق افتاده که امسال با صدور رای در این دو هزار و ۴۶۷ پرونده ۷۹ هکتار اراضی جنگلی و ۶۵۵ هکتار از اراضی مرتعی از متصرفان باز پس گرفته شد.

وی سیل و خسارات های ناشی از آن را یکی از مشکلات استان دانست و ادامه داد: به اذعان اساتید دانشگاهی، کارشناسان و مسئولان ملی مشکل سیل گلستان را با عملیات آبخیزداری می توان مدیریت کرد و جلوی خسارت های بیشتر را گرفت.

امسال با صدور رای در دو هزار و ۴۶۷ پرونده ۷۹ هکتار اراضی جنگلی و ۶۵۵ هکتار از اراضی مرتعی از متصرفان باز پس گرفته شد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تاکید بر این که با اجرای پروژه های آبخیزداری هم می توان خسارت سیل را تعدیل کرده و هم سفره های زیرزمینی تغذیه شده و از افت سفره های زیرزمینی جلوگیری می شود، گفت: حجم بالای رسوبات وارده به سدهای استان یکی دیگر از چالش هاست که با اجرای پروژه های آبخیزداری می توان حجم رسوبات وارده را کاهش داده و عمر مفید سدهای استان افزایش یابد.

وی با یادآوری این که فعالیت های آبخیزداری استان در دو حوزه بیولوژیک و سازه ای دنبال می شود، از احداث هفت بندخاکی و اجرای هفت سازه سنگی و ملاتی از محل اعتبارات آبخیزداری در استان خبر داد و افزود: روستای «قرناق» مراوه تپه به دلیل خسارت ناشی از سیل در طرح کوچ و جا به جایی قرار داشت که با اجرای پروژه های آبخیزداری از کوچ رهایی یافت.

انجام ۳۰۰ هکتار جنگلکاری در گلستان

قزلسفلو به فعالیت های بیولوژیک (جنگل کاری و نهال کاری) انجام شده در استان هم اشاره و بیان کرد: ۳۰۰ هکتار جنگلکاری در شهرستان های گالیکش، کلاله، مراوه تپه، رامیان از محل اعتبارات امسال انجام شده است.

وی با یادآوری این که تغییر اقلیم و کاهش بارندگی باعث شده شرایط سخت تری در شمال استان حاکم شود از اجرای طرح های اصلاحی و احیایی و مقابله با بیابانزایی در شمال استان خبر داد و تصریح کرد: در سطح دو هزار و ۱۰۰ هکتار از عرصه های در معرض بیابانی شدن شمال استان عملیات بوته کاری با گیاهان مقاوم با شوری انجام شد که هم از افزایش آلودگی ها و گرد و غبار در منطقه جلوگیری کرده و هم با تولید علوفه به درآمد و اشتغال ساکنان محلی کمک می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از اجرای هلالی های آبگیری برای مهار بارش های رگباری در ۸۰۰ هکتار از عرصه های مرتعی و انجام عملیات ذخیره نزولات و بذرپاشی در سه هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی مرتعی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در این حوزه از ایجاد گرد و غبار جلوگیری کرده و باعث شده تولید علوفه مراتع استان نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یابد.