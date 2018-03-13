مهدی کیادربندسری عضو هیات رئیسه پیست بین المللی دربندسر و عضو کمیته برگزاری رقابتهای قهرمانی اسکی آلپاین آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این میزبانی عنوان کرد: خوشبختانه پیست بین المللی دربندسر میزبانی خوبی از رقابتهای آسیایی اسکی داشت. در همه جوانب برنامه ریزی های لازم صورت گرفته بود و هم در بخش فنی و هم اجرا نمایش بدون کم و کاستی را ارائه دادیم. امکانات موجود، بحث حمل و نقل اسکی بازان، تشریفات، روابط عمومی و ... همه با زحمات تیم برگزار کننده رقابت و مردم بزرگوار مطقه به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.

وی در خصوص عملکرد خوب محمد کیادربندسری در رقابتهای آسیایی عنوان کرد: محمد قبل و بعد از المپیک زمستانی درخشید و با کسب مدال های متعدد و ارزشمند آسیایی بار دیگر جایگاه بالای خود در اسکی ایران را به تثبیت رساند.

کیادربندسری در پاسخ به این سوال که هزینه این میزبانی چقدر بود و چطور تامین شد؟ گفت: هزینه این میزبانی هنوز به صورت کامل به جمع بندی نرسیده است اما بخشی از آن توسط حامیان مالی و مابقی آن توسط مجموعه پیست بین المللی دربندسر تامین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون اسکی نیز کمک مالی برای این میزبانی کرده است؟ گفت: خیر، فدراسیون در زمینه مالی کمکی نکرد اما در زمینه فنی و هماهنگی های امور بین المللی همه همکاری ها و اقدامات لازم را انجام داد. من از همین جا به همه عوامل برگزاری این رویداد، مربیان، پیشکسوتان و قهرمانان برای این کارگروهی و موفقیت تبریک و خسته نباشید می گویم.

کیادربندسری تاکید کرد: می توانم به نمایندگی از پیست بین المللی دربندسر عنوان کنم که این پیست آمادگی میزبانی های بعدی داخلی، آسیایی و بین المللی را دارد چرا که ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در این مجموعه وجود دارد.