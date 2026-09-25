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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوزات عربستان سعودی علیه یمن 

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوزات عربستان سعودی علیه یمن 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که متجاوزان سعودی طی شبانه روز گذشته ۱۴ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح تصریح کرد که حملات دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های «F۱۵» و «تایفون» از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» و تجاوز موشکی از «نجران» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، سریع ابراز داشت که حملات و بمباران‌ دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته استان‌های تعز، عمران، مأرب و صعده را هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح ابراز داشت که مجموع حملات تجاوزکارانه دشمن سعودی از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۰۳۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی به المسیره گفت که به لطف خداوند، نیروهای وابسته به دشمن سعودی که قصد حمله به کوه «نُمان» و مناطق اطراف آن در بخش «الوازعیه» را داشتند، عقب رانده شدند.

بر اساس این گزارش، ده‌ها تن از نیروهای وابسته به دشمن سعودی در نزدیکی کوه «نُمان» و اطراف آن در الوازعیه کشته و زخمی شدند.

این منبع تصریح کرد که در حمله مذکور ۳ پهپاد سرنگون شدند و تعدادی از خودروهای نظامی وابسته به نیروهای دشمن سعودی در نزدیکی کوه «نُمان» و اطراف آن در الوازعیه منهدم شدند.

کد مطلب 6958318

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