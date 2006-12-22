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۱ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

وزیر دفاع در جمع فرماندهان نظامی در کرمانشاه:

سال 2006 سال شکست قطعی سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا بود

سال 2006 سال شکست قطعی سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا بود

سال 2006 را باید سال افول قدرت آمریکا و شکست قطعی سیاست های جنگ طلبانه آنان در منطقه خاورمیانه نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان کرمانشاه ضمن اشاره به شکست سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه، برکناری وزیر دفاع آمریکا و اعتراف صریح بوش به شکست در عراق و تاکید این مقام آمریکایی بر ضرورت تغییر استراتژی آمریکا در عراق را در همین راستا ارزیابی کرد و افزود: آمریکا باید هرچه سریعتر بر حضور خسارت بار نظامی خود در منطقه خاورمیانه پایان دهد.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم انتخابات اظهار داشت: نقش آفرینی مردم در انتخابات خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا ، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد.

سردار نجار افزود: حماسه مردمی انتخابات نشان داد مردم همچنان حامی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هستند و جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان تاثیری بر اراده سترگ آنان ندارد.

وزیر دفاع در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید و شهدای عظیم الشان استان کرمانشاه تاکید کرد: خدمتگزاری به مردم مومن و فداکار این استان مایه مباهات و افتخار مسئولین کشوری و نیروهای مسلح است.

کد مطلب 424991

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