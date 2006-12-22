سال 2006 سال شکست قطعی سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان کرمانشاه ضمن اشاره به شکست سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه، برکناری وزیر دفاع آمریکا و اعتراف صریح بوش به شکست در عراق و تاکید این مقام آمریکایی بر ضرورت تغییر استراتژی آمریکا در عراق را در همین راستا ارزیابی کرد و افزود: آمریکا باید هرچه سریعتر بر حضور خسارت بار نظامی خود در منطقه خاورمیانه پایان دهد.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم انتخابات اظهار داشت: نقش آفرینی مردم در انتخابات خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا ، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد.

سردار نجار افزود: حماسه مردمی انتخابات نشان داد مردم همچنان حامی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هستند و جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان تاثیری بر اراده سترگ آنان ندارد.

وزیر دفاع در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید و شهدای عظیم الشان استان کرمانشاه تاکید کرد: خدمتگزاری به مردم مومن و فداکار این استان مایه مباهات و افتخار مسئولین کشوری و نیروهای مسلح است.