شهدا سبب ثبات نظام و انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بیان کرد: مسئولین به خانواده شهدا توجه داشته باشند و در امور کاری خود از آن ها بهره مند شوند.

وی گفت: حضور خانواده های شهدا در جامعه امری ضرور است و هر ساله باعث می شود فتنه های دشمنان انقلاب و اسلام خنثی شود.

محسن زاده اظهار داشت: لزوم پیروی از مسیر شهدای والا مقام در راستا اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی امری پیداست و اگر شهدا نبودند انقلاب ما از بین رفته بود؛ در واقع شهدا باعث ثبات انقلاب اسلامی شده اند.

امام جمعه نسیم شهر بهارستان گفت: مردم بدنه ی نظام هستند چرا که این نظام از مردم متولد شده است و تا زمانی که مردم برای شهدا و خانواده شهدا ارزش قائل شوند و این فرهنگ در راس امور قرار دهند این نظام و مملکت پا برجا خواهد ماند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری به جوانان توجه زیادی دارند و مسئولین نیز باید اینگونه باشند جوانان را دریابید و در کار از نیروهای جوان استفاده کنید تا جامعه رو به پیشرفت قدم بردارد.

حجت الاسلام محسن زاده در خصوص چهارشنبه سوری گفت: آتش روشن کردن سنت کافران است و در زمان قدیمی که اسلام وجود نداشت کسانی که بت پرست بودند این خرافات را به وجود آوردند ما نباید سنت باطله و کفر را رشد دهیم.

وی افزود: بسیاری از کودکان ونوجوانان پول هایی که می خواهند صرف خرید مواد محترقه کنند را جمع آوری کرده و به افراد فقیر کمک می کنند و باید این کار خوب و پسندیده را زنده نگه داریم و دنباله رو باشیم.

محسن زاده در خصوص سبزه عید گفت: سبزه کاری در ایام عید به کاشتن نهال مرسوم شده است و علاوه بر احیا محیط زیست از حضرت محمد(ص) روایت داریم که اگر شخصی درختی بکارد، مثل آن است که یک دانشمند در جامعه تربیت کرده است.