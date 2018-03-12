  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

امام جمعه نسیم شهر:

شهدا سبب ثبات نظام و انقلاب هستند

شهدا سبب ثبات نظام و انقلاب هستند

بهارستان- امام جمعه نسیم شهر در جلسه شورای اداری گفت: شهدا سبب ثبات و محکم شدن این نظام و انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بیان کرد: مسئولین به خانواده شهدا توجه داشته باشند و در امور کاری خود از آن ها بهره مند شوند.

وی گفت: حضور خانواده های شهدا در جامعه امری ضرور است و هر ساله باعث می شود فتنه های دشمنان انقلاب و اسلام خنثی شود.

محسن زاده اظهار داشت: لزوم پیروی از مسیر شهدای والا مقام در راستا اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی امری پیداست و اگر شهدا نبودند انقلاب ما از بین رفته بود؛ در واقع شهدا باعث ثبات انقلاب اسلامی شده اند.

امام جمعه نسیم شهر بهارستان گفت: مردم بدنه ی نظام هستند چرا که این نظام از مردم متولد شده است و تا زمانی که مردم برای شهدا و خانواده شهدا ارزش قائل شوند و این فرهنگ در راس امور قرار دهند این نظام و مملکت پا برجا خواهد ماند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری به جوانان توجه زیادی دارند و مسئولین نیز باید اینگونه باشند جوانان را دریابید و در کار از نیروهای جوان استفاده کنید تا جامعه رو به پیشرفت قدم بردارد.

حجت الاسلام محسن زاده در خصوص چهارشنبه سوری گفت: آتش روشن کردن سنت کافران است و در زمان قدیمی که اسلام وجود نداشت کسانی که بت پرست بودند این خرافات را به وجود آوردند ما نباید سنت باطله و کفر را رشد دهیم.

وی افزود: بسیاری از کودکان ونوجوانان پول هایی که می خواهند صرف خرید مواد محترقه کنند را جمع آوری کرده و به افراد فقیر کمک می کنند و باید این کار خوب و پسندیده را زنده نگه داریم و دنباله رو باشیم.

محسن زاده در خصوص سبزه عید گفت: سبزه کاری در ایام عید به کاشتن نهال مرسوم شده است و علاوه بر احیا محیط زیست از حضرت محمد(ص) روایت داریم که اگر شخصی درختی بکارد، مثل آن است که یک دانشمند در جامعه تربیت کرده است.

کد مطلب 4250139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها