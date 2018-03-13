۳۰۰ آتش سوزی در شاهرود رخ داد/ آمادگی برای چهارشنبه آخر سال

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سال گذشته مأموران آتشنشانی به ۵۹۵ حادثه امدادرسانی کردند، ابراز داشت: ازجمله مهمترین امدادرسانیهای سال گذشته را میتوان به ۲۷۵ مورد آتشسوزی، ۵۳ مورد آسانسور، پنج مورد انفجار، ۴۸ مورد تصادف و واژگونی خودرو، ۷۱ مورد مزاحمت حیوانات و ۵۰ مورد حبس در منزل اشاره کرد و مجموعا در ۱۷ عملیات مختلف دو هزار و ۲۰۵ آتشنشان حضور داشتند.
وی بابیان اینکه ۷۷۸ مورد حادثه در سال جاری به وقوع پیوست، تصریح کرد: مهمترین امدادرسانیهای امسال ۳۰۰ مورد آتشسوزی، ۴۷ مورد آسانسور، ۴۹ مورد انگشتر، ۸۹ مورد تصادفات و واژگونی خودرو، ۱۱۸ مورد مزاحمت حیوانات و ۶۷ مورد حبس در منزل به شمار میروند که بهصورت کلی در ۱۹ عملیات مختلف، دو هزار و ۹۶۲ آتشنشان در امدادرسانی مشارکت کردند.
آمادگی کامل برای چهارشنبه آخر سال
مدیرعامل آتش نشانی شاهرود به مهمترین حوادث سال جاری اشاره کرد و افزود: دو مورد واژگونی تانکر سوخت در محور شاهرود-میامی و کیلومتر ۲۰ جاده طرود، آتشسوزی کارگاه چوب و یک واحد دامداری در دهملا، ریزش چاه داخل منزل مسکونی، انفجار خودرو در حال حرکت، سقوط از ارتفاع، آتشسوزی گسترده در سه مجتمع واقع در خیابان ۱۷ شهریور، شهرک بهشتی و شهرک کوثر و آتشسوزی ضایعات و کارخانه آسفالت ازجمله مهمترین حوادث سال ۹۶ بودند.
محمدی بابیان اینکه ۷۵ نیروی آتشنشانی در قالب ۱۰ گروه عملیاتی برای مراسم چهارشنبهسوری امسال در آمادگی کامل هستند، ابراز داشت: ارائه آموزش در ۱۶ مدرسه دخترانه و پسرانه و نصب ۱۰ بنرنوشته هشدار دهنده پیرامون خطرات مواد محترقه و همچنین جمعآوری لاستیکهای فرسوده از حاشیه شهرکها ازجمله اقداماتی است که در سطح شهر برای مراسم چهارشنبهسوری صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه آتشنشانی در ۳۸ مورد عملیات اطفای حریق چهارشنبهسوری سال گذشته امدادرسانی کرد، افزود: عمده حوادث چهارشنبهسوری سال گذشته را آتش زدن لاستیک، فضای سبز و باکس زباله شامل شدند و مهمترین حادثه این بازه انفجار داخل خودرو را میتوان نام برد که خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت.
یک ماشین آتش نشانی خریداری شد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شاهرود بابیان اینکه با مساعدت شهردار جدید یک دستگاه ماشین آتشنشانی خریداری شد، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغبر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تجهیزات آتشنشانی در اختیار این ساز من قرار گرفت و همچنین ۲۳۰ میلیون ریال لوله ولوله خریداری و استخر ذخیره آب برای موارد اضطراری با ظرفیت هزار لیتر در ایستگاه میدان ولایت انجام شد.
محمدی بابیان اینکه ازنظر پتانسیل نیروی انسانی و سطح توانمندی علمی و عملیاتی در شرایط خوبی قرار داریم، تصریح کرد: بزرگترین مشکل موجود در شاهرود عدم رعایت ضوابط آتشنشانی در ساختمانهای بلند به شمار میرود که حداقل استانداردها از قبیل پلههای اضطراری در این ساختمانها لحاظ نشده است و استعلامات لازم برای ایمنی گرفته نمیشود و از سوی دیگر خرید نردبان بلند برای اطفای حریق در برجها نیز بالغبر پنج میلیارد تومان هزینه دارد.
وی بابیان اینکه طی سال جاری ۱۲ دوره آموزشی تخصصی، اطفای حریق در ساختمانهای بلند، اجرای ۴۰ مورد مانور شبانه در شرایط واقعی و غیره انجامشده است، افزود: طی سال جاری پنج شیر آتشنشانی در شهرک دانشگاه، میدان جمهوری، شهرک البرز، خیابان نواب و شهرک فرهنگیان نصب شد.
عدم جانمایی تاسیسات آتشنشانی در شهرکهای جدید
مدیرعامل آتش نشانی شاهرود یکی از مشکلات موجود را عدم پیشبینی تأسیسات شیر آتشنشانی در شهرک فدک و کوثر دانست و اضافه کرد: نبود آدرسهای مشخص با تعداد جمعیت بالایی که در این شهرکها زندگی میکنند، وجود آسانسورهای غیراستاندارد بیشترین آمار حوادث این مناطق را به خود اختصاص میدهد.
محمدی بابیان اینکه بهطور متوسط روزی دو هزار تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار میشود، ابراز داشت: اکثر تماسها موارد کاری یا مزاحمتها هستند و تماس منجر به عملیات کمتر رخ میدهد.
وی همچنین افزود: در یک مورد خاص پس از تماس فردی بهقصد ایجاد مزاحمت با ۱۲۵ مبنی بر گزارش افتادن فردی داخل چاه آشپزخانه و تنها بودن فرد سالمند، آتشنشانی و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند که باید این قبیل رفتارها در خانوادهها فرهنگسازی شود.
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