۱۳ خرده فروش مواد مخدر سرخه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سرخه از اجرای طرح آرامش طی بازه یک هفته ای در این شهر خبر داد و بیان کرد: هدف این طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی بوده است.

وی ادامه داد: رویکرد این طرح جمع آوری و برخورد با معتادان و خرده فروشان مواد مخدر در سرخه با نیت‌ پاکسازی مناطق آلوده و پر خطر برای ایجاد امنیت شهروندان و نوجوانان و جوانان بوده است.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به اینکه در طی برگزاری این طرح ۱۳ معتاد و خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند، توضیح داد: این طرح ها با کارکردهای مقابله با سوداگران مرگ همچنان ادامه دار است.

شهاب الدین از کشف و ضبط یک کیلوگرم تریاک در این عملیات خبر داد و یادآور شد: این متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست داریم برای اجرای هر چه بهتر این طرح ها موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.