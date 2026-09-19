به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سید محمدجواد صدریمهر در مراسم اختتامیه بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه شرکتکنندگان این رقابتها، اظهار کرد: همه جوانانی که در این مسابقات شرکت کردهاند، سرمایههای ارزشمندی برای کشور هستند؛ چراکه ارزش اصلی آنها صرفاً به توانایی برنامهنویسی یا کار با سختافزار محدود نمیشود، بلکه آنها مهارت حل مسئله را آموختهاند.
وی افزود: شرکتکنندگان ربوکاپ آموختهاند که مسائل سخت را به مسائل کوچکتر تجزیه کنند، هر بخش را حل کنند و در نهایت راهحلهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و برای مسائل مهم، راهکار پیدا کنند. این توانایی، یکی از مهمترین مهارتهایی است که میتواند در آینده علمی و اقتصادی کشور ارزشآفرین باشد.
صدریمهر در ادامه با اشاره به مفهوم پهلوانی در فرهنگ ایرانی گفت: در فرهنگ پهلوانی کشور ما یک باور مهم وجود دارد و آن این است که یک نفر میتواند دنیا را تغییر دهد. جوانانی که در این مسابقات حضور دارند نیز پهلوانان حوزه فناوری کشور هستند و با حرکت، عزم و تلاش خود میتوانند آینده خود، اطرافیان و کشورشان را تغییر دهند.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به نقش مرتضی موسیخانی در شکلگیری و تداوم مسابقات ربوکاپ در ایران، خاطرنشان کرد: مسابقات ربوکاپ ایران نیز پهلوان خود را دارد. آقای دکتر موسیخانی طی حدود ۲۵ سال گذشته با همت و پشتکار این مسیر را دنبال کرده است و امسال شاهد بیستمین سال برگزاری مسابقات ربوکاپ در ایران هستیم.
وی ادامه داد: ممکن است در کشور برخی مدیران تصور کنند افرادی که با انگیزه و علاقه برای توسعه فناوری تلاش میکنند، باید برای پیگیری امور پشت در اتاق مدیران بمانند، اما معاونت علمی ریاستجمهوری خانه این افراد است و ما از این مسیر حمایت میکنیم.
صدریمهر تأکید کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری خانه تکتک فناوران است و اگر جوانان و فعالان فناوری در مسیر فعالیتهای خود با پیچوخمهای اداری و مشکلات اجرایی مواجه شدند، باید بدانند که در دولت، مجموعهای به نام معاونت علمی ریاستجمهوری برای حمایت از آنها وجود دارد.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به وعدههایی که در اختتامیه دوره پیشین مسابقات مطرح شده بود، گفت: در اختتامیه اردیبهشتماه، مجموعهای از تعهدات برای حمایت از ربوکاپ و تیمهای حاضر در این مسابقات مطرح شد که بخشی از آنها به پرداخت جوایز، حمایت از اعزام تیمها به مسابقات جهانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز تیمها مربوط بود.
وی افزود: جوایز مسابقات طبق وعده پرداخت شد و حدود ۷۲ ساعت پس از اعلام، مبالغ جوایز در حساب شرکتکنندگان قرار گرفت. همچنین از اعزام تیمهایی که در مسابقات جهانی کره جنوبی حضور پیدا کردند حمایت شد و برای تیمهایی که در بخش تجهیزات سختافزاری با کمبود مواجه بودند نیز حمایتهایی برای رقابت با تجهیزات روز دنیا انجام گرفت.
صدریمهر با اشاره به برگزاری بخشهای مختلف مسابقات در سال جاری اظهار کرد: در اختتامیه اردیبهشتماه وعده داده شد که علاوه بر لیگهای دانشآموزی، سایر لیگها نیز تا پایان شهریورماه برگزار شوند و امروز شاهد تحقق این وعده و برگزاری بخشهای دیگر مسابقات هستیم.
حرکت ربوکاپ از دانشگاه به صنعت
وی با بیان اینکه ربوکاپ ایران اکنون وارد سومین دهه فعالیت خود شده است، گفت: مسابقات ربوکاپ ایران امسال ۲۰ ساله شده و مانند یک جوان ۲۰ ساله، به مرحلهای از بلوغ و توانمندی رسیده است. اکنون باید مشخص کنیم که از این مرحله به بعد چه مسیری را دنبال خواهیم کرد و چه اقداماتی باید انجام شود.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به دستور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور پس از بازدید از مسابقات گفت: پس از بازدید آقای دکتر افشین از مسابقات، دستور تدوین برنامه ملی رباتیک ایران صادر شد و این برنامه چند محور مهم را دنبال خواهد کرد.
صدریمهر، یکی از محورهای اصلی این برنامه را ایجاد پیوند میان مسابقات رباتیک و نیازهای واقعی صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از نقاط قوت ربوکاپ در سالهای گذشته، ایجاد مسیر رشد از لیگهای دانشآموزی و مقاطع ابتدایی و متوسطه تا لیگهای دانشجویی بوده است؛ اما لیگ دانشجویی نباید پایان این مسیر باشد، بلکه از این مرحله باید حرکت به سمت صنعت آغاز شود.
وی افزود: دانشجویانی که در لیگهای رباتهای امدادگر، رباتهای پرنده، خودروهای خودران و سایر حوزههای تخصصی فعالیت میکنند، باید بتوانند دانش و تجربه خود را به مسائل واقعی صنعت منتقل کنند و در مسیر توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور قرار بگیرند.
صدریمهر، از راهاندازی لیگهای صنعتی ربوکاپ از سال آینده خبر داد و گفت: از سال آینده، با همت آقای دکتر موسیخانی و حمایت معاونت علمی، لیگهای صنعتی ربوکاپ را راهاندازی خواهیم کرد. حضور نام و نشان مجموعههای صنعتی و اجرایی در این دوره از مسابقات نیز مقدمهای برای شکلگیری این لیگهاست.
ورود مسائل شهری و زیرسطحی به لیگهای رباتیک
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، شهرداری تهران را یکی از مجموعههایی عنوان کرد که قرار است در این مسیر نقشآفرینی کند و گفت: شهرداری تهران از سال آینده سه لیگ رباتیک شهری را دنبال خواهد کرد که شامل لیگ رباتهای آتشنشان، لیگ رباتهای امدادگر در شرایط بحران و لیگ رباتهای خدمات اجتماعی خواهد بود.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مسیر ورود خواهد کرد و از سال آینده زمینه برگزاری لیگهای مرتبط با رباتهای خدمات زیرسطحی و زیر دریا و همچنین رباتهایی که میتوانند در بنادر و اسکلهها خدمات ارائه کنند، فراهم خواهد شد.
صدریمهر با اشاره به ظرفیت صنایع مختلف در توسعه این لیگها خاطرنشان کرد: صنعت فولاد و سایر صنایع نیز در این مسیر حضور خواهند داشت تا مسائل واقعی خود را در قالب لیگهای تخصصی تعریف کنند. بنابراین از سال آینده، لیگهای صنعتی ربوکاپ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد و این موضوع یکی از محورهای اصلی برنامه ملی رباتیک ایران خواهد بود.
استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای توسعه رباتیک
وی همچنین از فراهم شدن زمینه استفاده صنایع بزرگ از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای سرمایهگذاری در حوزه رباتیک خبر داد و گفت: با اقداماتی که معاونت علمی دنبال میکند، صنایع بزرگ میتوانند از محل ظرفیتهای مالیاتی خود در تحقیق و توسعه مرتبط با نیازهای فناورانه صنعت سرمایهگذاری کنند.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، این رویکرد را یکی از مسیرهای پیوند دادن ظرفیت علمی و فناورانه ربوکاپ با نیازهای واقعی صنایع دانست و افزود: هدف این است که فناوریهای توسعهیافته در مسابقات و تیمهای رباتیک، در نهایت در خدمت حل مسائل واقعی کشور و صنعت قرار بگیرند.
برگزاری منطقهای ربوکاپ در سراسر کشور
صدریمهر، توسعه جغرافیایی مسابقات را یکی دیگر از محورهای برنامه پیشرو عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که از امسال با همت آقای موسیخانی دنبال خواهد شد، تبدیل ساختار مسابقات ربوکاپ به مجموعهای از رقابتهای منطقهای و تجمیع آنها در یک مسابقه ملی است.
وی افزود: با اجرای این طرح، مسابقات ربوکاپ در مناطق مختلف کشور نیز برگزار خواهد شد تا دانشآموزان و دانشجویانی که از تهران و مراکز اصلی کشور فاصله دارند، امکان حضور در این رقابتها و دسترسی به فرصتهای آموزشی و فناورانه آن را داشته باشند.
ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای مرجع رباتیک در دانشگاهها
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در بخش پایانی سخنان خود، توسعه زیرساختهای دانشگاهی حوزه رباتیک را از دیگر محورهای برنامه ملی رباتیک دانست و اظهار کرد: معاونت علمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا دارند آزمایشگاهها و کارگاههای مرجع رباتیک را در دانشگاههای توانمند ایجاد و در مواردی که چنین زیرساختهایی وجود دارد، آنها را تقویت کنند.
صدریمهر تأکید کرد: تقویت این زیرساختها میتواند زمینه رشد تیمهای دانشجویی را فراهم کند و موجب شود تیمهای رباتیک کشور به صورت مستمر توانمندتر شوند و خروجیهای بهتری در حوزه فناوری رباتیک و هوش مصنوعی داشته باشیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجموعه اقدامات پیشبینیشده در برنامه ملی رباتیک، از توسعه لیگهای صنعتی و منطقهای تا تقویت زیرساختهای دانشگاهی، بتواند مسیر جدیدی برای رشد رباتیک کشور ایجاد کند و ارتباط میان استعدادهای جوان، دانشگاه و صنعت را بیش از گذشته تقویت کند.
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