به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «بک‌استیج» به نویسندگی آیت نتاج و طراحی و کارگردانی حسین کشفی اصل، از یکم مهر در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود. تهیه‌کنندگی این نمایش را، مهتاب باجلان بر عهده دارد.

در خلاصه‌داستان این نمایش آمده است: «یک گروه تئاتری تصمیم دارد نمایش «هملت» را روی صحنه ببرد اما روابط پشت صحنه آنها مانع از این اتفاق است.»

محمد امین، مهتاب باجلان، کوثر باصری، حامی حاتمی، مصطفی خسروجردی، مانا دارابی، صبا سبحانی، میکائیل ضیائی‌فرد، محمدرضا علی‌محمدی و محسن میرزاخانی (به‌ترتیب حروف الفبا) در نمایش «بک‌استیج» ایفای نقش می‌کنند.

سایر عوامل نمایش نیز عبارتند از سعید سیادت مجری طرح، حسین کشفی‌اصل طراح صحنه و لباس، مجید سیادت طراح نور، اشکان قازانچایی طراح گرافیک، امیر چاووشی (آهنگساز)، پرویز گوهری‌راد عکاس، احمدرضا حجارزاده امور رسانه و اطلاع‌رسانی.

کشفی اصل، پیش از این نمایش‌هایی مانند «پزشک پوشالی»، «افرای ژاپنی»، «زوج ناجور»، «سوءتفاهم»، «عددهای نشده»، «لئوناردو داوودنژاد» و «تجربه‌های اخیر» را در مقام کارگردان روی صحنه برده است.

نمایش «بک‌استیج» به تهیه‌کنندگی مهتاب باجلان از اول مهر سال جاری، هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در تماشاخانه هیلاج به نشانی خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه سمندریان (مهاجر)، پلاک ۲۲ اجرا می‌شود. مدت‌زمان این نمایش، ۷۵ دقیقه است.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به صفحه نمایش «بک‌استیج» در سامانه تیوال مراجعه کنند.