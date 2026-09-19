به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مترو، پیش‌نیاز بهره‌برداری از فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ متروی تهران، انجام تست گرم مسیر مورد نظر است؛ فازی که مسیری به طول ۵ کیلومتر و یک ایستگاه را شامل می‌شود.

تست گرم مسیرهای تونلی، اقدامی برای کنترل نهایی تونل ساخته‌شده، چه از نظر سازه‌ای و چه از حیث تجهیزات و تأسیسات به‌کاررفته در آن است. در واقع، عملیات تست گرم تأییدکننده شرایط بهره‌برداری از مسیر و همچنین ایستگاه یا ایستگاه‌های واقع‌شده در طول آن مسیر خواهد بود.

البته کل پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران، ۱۰ کیلومتر مسیر از ایستگاه دولت‌آباد تا محل اتصال به خط یک و همچنین خط راه‌آهن سراسری را شامل می‌شود که در مجموع ۵ ایستگاه در این مسیر پیش‌بینی شده است.

پس از انجام تست گرم فاز نخست این پروژه، باید منتظر آماده شدن شرایط برای افتتاح ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود.

در ادامه نیز با تأمین منابع مالی لازم، دو ایستگاه صفائیه و ابن‌بابویه در نوبت تکمیل و بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.