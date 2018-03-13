افرادی که علیه انقلاب شعار می دادند امروز در حال پست گرفتن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، محمود الله‌مرادی در نشست مجمع دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل و دستگاه‌های اداری استان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر فقط در چند مورد که شرع و قانون برای آنها چهارچوب مشخص کرده نباید خلاصه شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: به دنبال آن نیستیم که دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در کف خیابان تذکر دهند، بلکه باید به گونه‌ای فرهنگ‌سازی کنیم که اصلا نیاز به تذکر نباشد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که خدمت به جامعه اسلامی خدمت به نبی اکرم(ص) است، لذا دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر باید مبلغ و کمک‌کار مدیران و مسئولان ادارات باشند تا زمینه برای خدمت بیشتر به مردم فراهم شود.

الله‌ مرادی تاکید کرد: ما به عنوان ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر، از دبیران گزارش نمی‌خواهیم بلکه انتظار داریم اگر موضوع و یا مساله‌ای در ادارات متبوع اتفاق می‌افتد خود گوشزد کنند چرا که جاری و ساری کردن این دو فریضه الهی وظیفه‌ای همگانی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اذعان داشت: دبیر نباید دبیر رفع‌تکلیفی باشد و اینکه موی دماغ مدیر اداره شود، بلکه باید برای رفع مشکلات به مدیران کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی انتصابات نابجا در استان کردستان، گفت: برخی‌ها بر مدیریت استان چنبره زده‌اند و بدون در نظر گرفتن ملاک و معیار شایسته‌سالاری، تنها از افرادی استفاده می‌کنند که از جلو ستادهای انتخاباتی رد شده باشند که این افراد نه تدبیر و نه امیدی برای دولت باقی گذاشته‌اند.

الله‌مرادی همچنین اضافه کرد: افرادی که در فتنه ۸۸ علیه انقلاب اسلامی شعار می‌دادند امروز برای مسئولیت‌هایی مطرح می‌شوند در صورتی که ما خون دادیم تا این نظام و انقلاب حفظ شود لذا نباید خون ۲۳ هزار شهید در گستره جغرافیایی استان کردستان نادیده گرفته شود.

وی عنوان کرد: برخی مدیران ادارات کردستان نه به ارزش‌های نظام و نه به ارزش‌های دین اعتقادی ندارند، اینها برای نظام تهدید هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ادامه داد: در حالی که ما باید بر روی ارزش‌ها حساسیت داشته باشیم، بیشترین فشار در ادارات بر روی فرزندان شاهد و ایثارگر است اما افرادی را بدون رعایت سلسله مراتب و تنها به خاطر برستادی بودن و صفر کیلومتر استخدام می‌کنند.

الله‌مرادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باز هم جای تاسف دارد که کردستان استانی غنی از فرهنگ است اما تنها به موسیقی و رقص کردی خلاصه شده است.

وی گفت: اینکه تنها به بحث رقص پرداخته می‌شود دلایلی دارد و چون کسانی نمی‌توانند شعارها و تعهدات خود در قبال مردم را انجام دهند، مردم را به اینگونه مسائل سرگرم می‌کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در پایان گفت: انقلاب اسلامی بخاطر احیای ارزش‌های دین، امر به معروف و نهی از منکر، نماز و واجبات دین شکل گرفت لذا اجازه نمی‌دهیم که ارزش‌های نظام زیرسوال برود.