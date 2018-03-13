رونمایی از دستگاه پیشرفته ایرانی برای آزمایش های خون شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دستگاه هماتولوژی آنالایزر یکی از دستگاه های اصلی موجود در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی است که برای اولین بار در کشور توسط یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت انستیتو پاستور و وزارت بهداشت تولید شده و ایران جز پنجمین کشور سازنده این دستگاه در دنیا شد.

دستگاه اتوماتیک ۵ پارت هماتولوژی توسط دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر حسین وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت در محل سالن همایش های دفتر توسعه فناوری سلامت رونمایی شد.

طراحی، برنامه نویسی و تمام قطعات مورد استفاده این دستگاه نیز تولید داخل بوده و به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی با برنامه اندروید است. دستگاه توسط شرکت دانش بنیان هیراب طب ارشیا با نظارت معاونت و همکاری معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری با موفقیت به اتمام رسیده و در راستای اقتصاد دانش بنیان وارد چرخه تولید و بهره برداری شده است.

این دستگاه در حال تولید انبوه است و قیمت تولید داخل آن، یک سوم مشابه خارجی آن است.

همچنین دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی در حوزه خون شناسی تولید داخلی با اشاره به وجود ظرفیت بالا در کشور برای تولید محصولات در داخل کشور، افزود: باید این ظرفیت ها شناسایی شود چرا که کار آفرین، ثروت آفرین است و باعث تقویت غرور ملی می شود.

وی گفت: امیدواریم وزارت بهداشت بتواند سهم مطمئنی برای این محصولات در معاونت بهداشتی و معاونت درمان تعریف کند.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد تا این دستگاه سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد و در مواردی مانند پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع سلامت استفاده شود.

هاشمی با اشاره به وجود ظرفیت بالا در کشور برای تولید محصولات در داخل کشور، افزود: باید این ظرفیت ها شناسایی شود چرا که کار آفرین، ثروت آفرین است و باعث تقویت غرور ملی می شود.

وی با اشاره به این که وزارت بهداشت وارد پنجمین سال فعالیت خود در دوره اجرای برنامه تحول سلامت شده است، گفت: باید با سرعت بیشتر و با کیفیت بیشتر و دقت لازم برنامه ها را دنبال کنیم تا بتوانیم کارنامه بهتری را ارائه دهیم.