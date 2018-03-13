به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یگان های مدافع خلق سوری اعلام کردند که نیروهای ترکیه همه مسیرهای منتهی به شهر عفرین در سوریه را بمباران کرده اند.
بر اساس این خبر یگان های مدافع خلق سوری همچنین ادعای ترکیه مبنی بر اینکه شهر عفرین را به محاصره در آورده رد کرد و گفت که این اظهارات ترکیه تبلیغاتی است.
«نوری محمود» سخنگوی یگان های مدافع خلق سوری در گفتگو با رویترز گفت که در پی بمباران مسیرهای منتهی به عفرین امکان ورود به این شهر وجود ندارد.
پیشتر ارتش ترکیه اعلام کرده بود که با همکاری عناصر معارضان مسلح سوری در چند کیلومتری عفرین مستقر شده اند و این شهر را به محاصره خود در آورده اند.
در بیانیه ارتش ترکیه ذکر شده بود که نیروهای ترکیه موفق شده اند اراضی مهمی را در این منطقه تحت کنترل خود در آوردند و نیمی از منطقه تحت کنترل ارتش ترکیه است.
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