سخنگوی یگان های مدافع خلقی سوری اعلام کرد که ادعای ترکیه مبنی بر به دست پیشروی به سوی عفرین تبلیغاتی است و ارتش ترکیه مسیرهای منتهی به شهر عفرین را بمباران می کند.