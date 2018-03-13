۱۴۰۰ پرونده در شعب دیوان عدالت مربوط به قبل از سال ۹۴ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور آخرین نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات قضات و کارکنان دیوان، تلاش های انجام شده برای به نتیجه رساندن پرونده های وارده را شایان تقدیر دانست.



رئیس دیوان عدالت اداری افزود: پس از درخواستی که بنده برای رسیدگی ویژه به پرونده های باقیمانده از سال های گذشته در سه ماهه پایانی سال امسال مطرح کردم، خوشبختانه تلاش های بسیار خوبی در این زمینه انجام شد که نتایج درخشانی هم در پی داشت.

براساس آخرین آمار، کل پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مربوط به سال ۱۳۹۳ و قبل از آن می باشد، مجموعاً ۲۱۳ پرونده است که این رقم با توجه به حجم انبوه پرونده های وارده، بسیار پایین است و حاکی از تلاش های قضات و کارکنان دیوان برای به نتیجه رساندن پرونده های مربوط به سال های گذشته می باشد. البته این تعداد هم حداکثر در یکی دو ماهه اول سال آینده به نتیجه خواهد رسید و ان شاءالله در سال آینده هیچ پرونده ای مربوط به سال ۱۳۹۳ و قبل از آن در دیوان باقی نخواهد ماند

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی آمار مربوط به باقیمانده انبوه پرونده های مربوط به سال ۹۴ در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان را ۱۴۳۴ پرونده ذکر کرد که این تعداد نیز نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته و ان شاءالله با تلاش قضات و کارکنان دیوان ظرف یکی دو ماهه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اهمیت اجرای احکام صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و انتظار بحقِ مردم برای اجرای دقیق و سریع آراء صادره، کل پرونده های موجود در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری را که مربوط به سال ۱۳۹۳ و قبل از آن است، معادل ۱۹۱ پرونده اعلام کرد که با توجه به حجم انبوه پرونده های وارده به دیوان در سال ۱۳۹۳ و قبل از آن، حاکی از کار و تلاش جهادی قضات و کارکنان در این زمینه می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی باقیمانده پرونده های سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را در شعب اجرای احکام دیوان به ترتیب ۱۰۲۴ و ۳۷۴۲ پرونده اعلام کرد که این تعداد نیز در قیاس با هزاران پرونده وارده به دیوان در سال های یاد شده، نشان دهنده حجم قابل توجه کار انجام شده در این زمینه است.

رئیس دیوان عدالت اداری تعداد پرونده های مختومه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۵۳۸ پرونده اعلام کرد که در مقایسه با ۱۳۵۵ پرونده مختومه در سال گذشته، رشد سیزده درصدی این پرونده ها را نیز قابل قبول ارزیابی نمود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان به موضوع اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با ذکر آمار و ارقامی در این مورد، روند اطاله دادرسی در ماه های پایانی سال جاری را روندی مثبت و کاهشی ارزیابی نمود.