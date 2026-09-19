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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

سارق طلافروشی سه‌راه اسدی بیرجند در شمال‌غرب کشور دستگیر شد

سارق طلافروشی سه‌راه اسدی بیرجند در شمال‌غرب کشور دستگیر شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری سارق طلافروشی سه‌راه اسدی بیرجند در یکی از استان‌های شمال‌غربی کشور و کشف کامل طلاهای سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی سرقت طلافروشی در سه‌راه اسدی بیرجند در هفته گذشته، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی خراسان جنوبی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی قضائی و همچنین همکاری پلیس آگاهی استان اردبیل، مخفیگاه متهم را در یکی از استان‌های شمال‌غرب کشور شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: در یک عملیات دقیق، سارق دستگیر و طلاجات سرقت‌شده نیز به‌طور کامل کشف شد.

شجاعی‌نسب با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی و دستگیری متهم گفت: این عملیات حاصل اقدامات شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس در پیگیری سرقت‌های اخیر حوزه طلافروشی‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی با تمام ظرفیت برای تأمین امنیت مردم و برخورد با جرایم تلاش می‌کنند، اما پیشگیری از وقوع سرقت نیازمند همکاری جدی صنوف و رعایت دقیق ضوابط ایمنی است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از طلافروشان و سایر کسبه خواست نسبت به رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی و ایمنی ابلاغی اهتمام بیشتری داشته باشند و افزود: رعایت این الزامات می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت و کاهش آسیب‌های احتمالی داشته باشد.

شجاعی‌نسب خاطرنشان کرد: تأمین امنیت روانی جامعه و آرامش کسبه و بازاریان از اولویت‌های پلیس است و مجموعه انتظامی استان با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی و فنی، برخورد با مجرمان را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6951967

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