هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد صارمی عصر امروز شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌ها، ایثار و فداکاری رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی و تبیین فرهنگ مقاومت و ایستادگی برای نسل جوان است.

وی با اشاره به شرایط حساس امروز، بر ضرورت گرامیداشت شایسته این ایام تأکید کرد و افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید با محتوای مناسب، تنوع و کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار شود.

تأکید بر تنوع و کیفیت برنامه‌های هفته دفاع مقدس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بروجرد با تأکید بر ضرورت توجه به محتوای برنامه‌های هفته دفاع مقدس، خواستار اجرای برنامه‌هایی متناسب با نیازهای نسل جوان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان شد.

وی افزود: استفاده از توان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متنوع و منسجم در گرامیداشت هفته دفاع مقدس را فراهم کند.

دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند

صارمی همچنین از ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست برنامه‌های پیشنهادی خود را در اسرع وقت به دبیرخانه هفته دفاع مقدس اعلام کنند.

وی تأکید کرد: اعلام به‌موقع برنامه‌های پیشنهادی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه هم‌افزایی بیشتر و اجرای منسجم و مطلوب برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان بروجرد را فراهم خواهد کرد.