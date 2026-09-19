آموزش هوش مصنوعی به معلمان سراسر کشور در قالب طرح «ایران دیجیتال»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آغاز برنامه آموزش هوش مصنوعی به سراسر کشور در قالب طرح «ایران دیجیتال» با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، عمادالدین فاطمیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی معاونت علمی، مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و حمید ضرابیزاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روز ۲۸ شهریورماه، در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد.
عبدالحسن بهرامی در این نشست با اشاره به همکاری معاونت علمی و وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف اصلی این برنامه، ایجاد یک زیرساخت انسانی برای گسترش سواد و کاربرد هوش مصنوعی در مدارس است تا معلمان بتوانند از این فناوری هم در فرایند تدریس و هم در آمادهسازی دانشآموزان برای زندگی و فعالیت در اقتصاد دیجیتال استفاده کنند.
او توانمندسازی معلمان، آمادهسازی آنان برای ورود هوش مصنوعی به کلاس درس و ایجاد سرمایه انسانی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: هدف برنامه صرفاً آشنایی تعدادی از معلمان با چند ابزار هوش مصنوعی نیست، بلکه ایجاد ظرفیت انسانی گسترده برای ورود مسئولانه و مؤثر این فناوری به نظام آموزش کشور است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، معلم را مهمترین حلقه اتصال فناوری و دانشآموز دانست و تأکید کرد که هر برنامهای برای ارتقای کیفیت آموزش و بهرهگیری از فناوریهای نوظهور باید جایگاه معلم را در مرکز تحول قرار دهد.
سنجش موفقیت طرح با میزان استفاده از هوش مصنوعی
بهرامی درباره شاخصهای ارزیابی این برنامه نیز گفت که موفقیت طرح بر اساس تعداد گواهیهای صادرشده برای معلمان سنجیده نخواهد شد. به گفته او، معیار مهمتر این است که معلمان پس از طی دوره آموزشی تا چه اندازه بتوانند از هوش مصنوعی در طراحی درس، تولید محتوای آموزشی، ارزیابی یادگیری و حل مسائل واقعی کلاس استفاده کنند.
او افزود: در این برنامه تلاش میشود علاوه بر کمیت، کیفیت آموزش و میزان استفاده عملی از هوش مصنوعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
آموزش و پرورش؛ یکی از حلقههای اصلی توسعه هوش مصنوعی
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی همچنین از اجرای برنامهای گستردهتر برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در نظام حکمرانی کشور خبر داد و آموزش و پرورش، معلمان و دانشآموزان را از اجزای مهم این برنامه دانست.
به گفته بهرامی، توسعه فناوریهای نوظهور باید از نظام آموزشی و از سنین پایین آغاز شود تا دانشآموزان از سالهای ابتدایی تحصیل با ظرفیتها و کاربردهای فناوریهای جدید آشنا شوند.
او با اشاره به تجربه برنامههای آموزشی در حوزه فناوری نانو اظهار کرد که در دوره جدید نیز برنامههایی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و سایبری در دستور کار قرار گرفته است.
بهرامی در پایان بخش سخنان خود، از همکاری وزارت آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه صنعتی شریف در اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت توسعه سواد هوش مصنوعی در میان معلمان میتواند زمینهساز گسترش کاربرد این فناوری در محیط آموزشی و آمادهسازی نیروی انسانی برای اقتصاد دیجیتال باشد.
نظر شما