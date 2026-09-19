به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب عصر شنبه در آیین تکریم مدیرکل سابق و معارفه سرپرست جدید اداره‌کل زندان‌های استان فارس، زندانبانی را یکی از مسئولیت‌های خطیر در نظام قضایی دانست و اظهار کرد: فعالان این حوزه در قبال بخشی از عمر و سرنوشت مددجویان مسئولیت اخلاقی، شرعی و انسانی دارند.

وی با بیان اینکه تعریف زندان نباید به درهای بسته و دیوارهای بلند محدود شود، افزود: زندانی فارغ از خطایی که مرتکب شده، دارای کرامت انسانی و حقوق شهروندی است و محیط ندامتگاه باید بستری برای تزکیه، اصلاح رفتار و تبدیل فرد به عنصری مؤثر و سازنده برای جامعه باشد.

رئیس‌کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه غایت مجازات صرفاً اعمال کیفر و جنبه‌های تنبیهی نیست، گفت: هدف غایی نظام قضایی اسلامی، اصلاح، تربیت و فراهم کردن زمینه بازگشت محکومان به خانواده و جامعه است.

رجایی‌نسب افزود: اجرای نص صریح قانون زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که در کنار آن، اخلاق، وجدان، انصاف و مفاهیم والای انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت اسحاق ابراهیمی تقدیر کرد و گفت: در این دوره در زمینه ارتقای معیشت خانواده‌های زندانیان، ساماندهی امور رفاهی و توسعه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی زندانیان گام‌های مثبتی برداشته شده است.

رئیس‌کل دادگستری فارس ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریتی با رفع بخشی از تنگناها، حل مسائل زندانیان و ارتقای استاندارد خدمات ندامتگاهی همراه باشد.

ارفاقات قانونی برای ساماندهی جمعیت کیفری

کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این مراسم بر ضرورت ساماندهی هدفمند جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: مجموعه دادستانی فارس در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضاییه، استفاده هوشمندانه از تأسیسات نوین حقوقی و ظرفیت ارفاقات قانونی را برای زندانیان واجد شرایط دنبال می‌کند.

وی افزود: آزادی مشروط، مرخصی‌های منتهی به آزادی، پابند الکترونیک و تعلیق مجازات از جمله ظرفیت‌هایی است که برای زندانیان واجد شرایط و اصلاح‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن کمک به کاهش جمعیت کیفری، زمینه تحکیم بنیان خانواده مددجویان و تسهیل فرایند جامعه‌پذیری مجدد آنان را فراهم کند.