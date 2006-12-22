پنج نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که تیراندازی بی هدف با سلاحهای سبک به یک گشتی ارتش آمریکا در غرب بغداد، سبب کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن یک تن دیگر شد.



بیانیه دیگری صبح امروز از کشته شدن سه تفنگدار دریایی(مارینز) و یک افسر نیروی دریایی بر اثر شدت جراحات وارده در استان الانبار واقع در غرب عراق خبر داد.



با کشته شدن این پنج نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا از زمان جنگ علیه عراق در سال 2003 بر اساس آمار وزارت دفاع(پنتاگون)به 2960 تن رسیده است؛ تنها در ماه دسامبر جاری تا کنون، 77 نظامی آمریکایی کشته شده اند.