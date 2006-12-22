  1. بین الملل
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۱۷

پنج نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

ارتش آمریکا امروز جمعه در بیانیه ای از کشته شدن پنج نظامی این کشور در بغداد و استان الانبار واقع در غرب عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که تیراندازی بی هدف با سلاحهای سبک به یک گشتی ارتش آمریکا در غرب بغداد، سبب کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن یک تن دیگر شد.

بیانیه دیگری صبح امروز از کشته شدن سه تفنگدار دریایی(مارینز) و یک افسر نیروی دریایی بر اثر شدت جراحات وارده در استان الانبار واقع در غرب عراق خبر داد.

با کشته شدن این پنج نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا از زمان جنگ علیه عراق در سال 2003 بر اساس آمار وزارت دفاع(پنتاگون)به 2960 تن رسیده است؛ تنها در ماه دسامبر جاری تا کنون، 77 نظامی آمریکایی کشته شده اند.

 

کد مطلب 425108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه