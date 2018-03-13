۳۸ واحد صنفی فروش مواد محترقه در مازندران پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت:متاسفانه هرساله در روزهای منتهی به آغاز سال نو، روزهایی سخت و دلهره آور با حوادث تلخ و ناگواری برای برخی از خانواده ها رقم می خورد،حوادثی که در آستانه سال جدید شادی و نشاط آنان را به غم و اندوه تبدیل کرده است .

فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: علی رغم اقدام های پیشگیرانه، بازهم شاهد حوادث ناخوشایندی از سوی هنجار شکنان در چهارشنبه آخر سال هستیم که سالمندان و خردسالان نیز قربانی رفتارهای ناهنجار از سوی آنان می شوند.

سردار میرفیضی، تصریح کرد: در برخورد با مراسم چهارشنبه آخر سال که امروزه به صورت یک ناهنجاری اجتماعی در جامعه نمود پیدا کرده است ، پلیس علیرغم اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی ،اقدامات گسترده ای را با اجرای طرح های انتظامی و عملیاتی در دستور کار خود قرار داده است .

میرفیضی، خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های پیشگیرانه تاکنون یک میلیون و ۶۰ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و ۳۸ واحد صنفی عرضه کننده مواد محترقه و آتشزا در سطح استان پلمب شد .

وی از دستگیری ۹۶ نفر از عاملان عرضه مواد محترقه که با مقاصد سودجویانه و گاها ناآگاهی از عواقب این شادی کاذب در استان فعالیت می کردند نیز خبر داد و گفت: سلب آسایش دیگران، وسیله خوبی برای شادی و سرگرمی نیست و از جوانان و نوجوانان عزیز انتظار می رود، با اشتباهات خود، اندوه و ماتم را جایگزین شادی آغاز سال نو نکنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با تاکید بر رویکرد محله محوری و کوچه محوری و حضور خانواده ها در کنار فرزندان در اجرای این مراسم، اظهار داشت: مهمترین مطالبه مردم از پلیس حفظ نظم و امنیت و برخورد با هنجار شکنان ، مزاحمت های خیابانی و افراد مخل نظم و امینت اجتماعی است و هر جا که آسایش، امنیت و آرامش مردم به مخاطره بیافتد، پلیس از هیچگونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد .

میرفیضی از برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی با هنجار شکنان در چهارشنبه آخر سال خبر داد و اظهار داشت: در اجرای طرح پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال واحد های صنفی عرضه کننده مواد محترقه تا پایان تعطیلات نورزوی ۹۷ پلمب خواهد شد و همچنین خودروهایی که اقدام به سلب آسایش مردم کنند نیز تا پایان این مدت توقیف خواهند بود .

وی همچنین اظهار داشت: کسانی که با تهیه و فروش مواد محترقه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی و آسایش و آرامش مرم شوند نیز تا پایان ایام نوروزی ۹۷ در بازداشت خواهند بود .

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخرسال را هنجارشکنی ها و ایجاد مزاحمت برای مردم برشمرد و از شهروندان خواست:همواره پلیس را درکنارخود ببینند و به هیجانی که حسرت در کمین آن است، نزدیک نشوند، وحشت دیگران را دستمایهٔ شادی خود قرار نداده و نگذارند، بهار خاطره ای اندوهبار برایشان تداعی کند.